Транспортний колапс на кордоні в Одеській області: які пункти пропуску доступні для вантажівок та автобусів, а які вже перевантажені

15:48 • 2968 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 6674 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 8212 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 16054 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 15234 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13682 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15548 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12701 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 20282 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 11029 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів19 грудня, 07:49 • 3870 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 12457 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04 • 20894 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 20920 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 23072 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 16052 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 20282 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 23283 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 26742 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 52985 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 58176 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 40166 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 38476 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44740 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 49683 перегляди
Транспортний колапс на кордоні в Одеській області: які пункти пропуску доступні для вантажівок та автобусів, а які вже перевантажені

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У зв’язку з обмеженням руху на зазначених напрямках наразі спостерігається перевантаження пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач» на кордоні з Молдовою у Вінницькій області.

Транспортний колапс на кордоні в Одеській області: які пункти пропуску доступні для вантажівок та автобусів, а які вже перевантажені

Через масовані атаки рф на Одещину тимчасово призупинено рух трасою "Одеса – Рені". У Міністерстві розвитку громад розповіли про альтернативні маршрути для автобусів та вантажівок, передає УНН.

Деталі

У зв’язку з російською атакою поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою "Одеса – Рені". Це означає, що рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині Одеської області наразі не здійснюється

Міністерство розвитку громад та територій спільно з місцевою владою та компетентними органами наразі опрацьовує можливі варіанти для забезпечення альтернативного транспортного сполучення в регіоні. 

Крім того, відомство перебуває на зв’язку з компетентними органами Молдови для перенаправленням транспортних засобів на доступні пункти пропуску. 

Для вантажівок та автобусів наразі доступні:

  • «Мамалига – Крива»;
    • «Сокиряни – Окниця»;
      • «Росошани – Бричень»;
        • «Могилів-Подільський – Отач».

          У відомстві зауважили, що ці пункти пропуску розташовані у Чернівецькій області та Вінницькій області. На них Система єЧерга працює на виїзд з України як для вантажних автомобілів, так і для автобусів.

          У зв’язку з обмеженням руху на зазначених напрямках наразі спостерігається перевантаження пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" на кордоні з Молдовою у Вінницькій області.

          Для вантажних перевізників

          Вантажівкам, які планували перетин кордону через пункти пропуску в Одеській області та перенаправляються на альтернативні пункти, необхідно: 

          🔷внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску;

          🔷зареєструватися в Системі єЧерга на необхідний пункт пропуску.

          На пунктах пропуску в Одеській області наразі не фіксуються порушення використання єЧерги у частині скасування записів. Відтак перевізники можуть скасовувати черги без ризику застосування обмежень.

          Для пасажирських перевізників

          Перевізникам пасажирів, які здійснюють виїзд до Молдови, необхідно обрати відповідний пункт пропуску під час реєстрації в єЧерзі. У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus.

          У відомстві наголосили, що пункти пропуску працюють у штатному режимі, проте рух до них наразі обмежений.

          Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України19.12.25, 18:27

          Антоніна Туманова

          СуспільствоВійна в Україні
          Повітряна тривога
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Державний кордон України
          Чернівецька область
          Вінницька область
          Одеська область
          Україна
          Молдова