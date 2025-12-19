Транспортний колапс на кордоні в Одеській області: які пункти пропуску доступні для вантажівок та автобусів, а які вже перевантажені
Київ • УНН
У зв’язку з обмеженням руху на зазначених напрямках наразі спостерігається перевантаження пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач» на кордоні з Молдовою у Вінницькій області.
Через масовані атаки рф на Одещину тимчасово призупинено рух трасою "Одеса – Рені". У Міністерстві розвитку громад розповіли про альтернативні маршрути для автобусів та вантажівок, передає УНН.
Деталі
У зв’язку з російською атакою поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою "Одеса – Рені". Це означає, що рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині Одеської області наразі не здійснюється.
Міністерство розвитку громад та територій спільно з місцевою владою та компетентними органами наразі опрацьовує можливі варіанти для забезпечення альтернативного транспортного сполучення в регіоні.
Крім того, відомство перебуває на зв’язку з компетентними органами Молдови для перенаправленням транспортних засобів на доступні пункти пропуску.
Для вантажівок та автобусів наразі доступні:
- «Мамалига – Крива»;
- «Сокиряни – Окниця»;
- «Росошани – Бричень»;
- «Могилів-Подільський – Отач».
У відомстві зауважили, що ці пункти пропуску розташовані у Чернівецькій області та Вінницькій області. На них Система єЧерга працює на виїзд з України як для вантажних автомобілів, так і для автобусів.
У зв’язку з обмеженням руху на зазначених напрямках наразі спостерігається перевантаження пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" на кордоні з Молдовою у Вінницькій області.
Для вантажних перевізників
Вантажівкам, які планували перетин кордону через пункти пропуску в Одеській області та перенаправляються на альтернативні пункти, необхідно:
🔷внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску;
🔷зареєструватися в Системі єЧерга на необхідний пункт пропуску.
На пунктах пропуску в Одеській області наразі не фіксуються порушення використання єЧерги у частині скасування записів. Відтак перевізники можуть скасовувати черги без ризику застосування обмежень.
Для пасажирських перевізників
Перевізникам пасажирів, які здійснюють виїзд до Молдови, необхідно обрати відповідний пункт пропуску під час реєстрації в єЧерзі. У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus.
У відомстві наголосили, що пункти пропуску працюють у штатному режимі, проте рух до них наразі обмежений.
