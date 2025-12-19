Транспортный коллапс на границе в Одесской области: какие пункты пропуска доступны для грузовиков и автобусов, а какие уже перегружены

Из-за массированных атак рф на Одесскую область временно приостановлено движение по трассе "Одесса – Рени". В Министерстве развития общин рассказали об альтернативных маршрутах для автобусов и грузовиков, передает УНН.

Детали

В связи с российской атакой вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по трассе "Одесса – Рени". Это означает, что движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части Одесской области сейчас не осуществляется.

Министерство развития общин и территорий совместно с местными властями и компетентными органами сейчас прорабатывает возможные варианты для обеспечения альтернативного транспортного сообщения в регионе.

Кроме того, ведомство находится на связи с компетентными органами Молдовы для перенаправления транспортных средств на доступные пункты пропуска.

Для грузовиков и автобусов сейчас доступны:

«Мамалыга – Кривая»;

«Сокиряны – Окница»;

«Росошаны – Бричень»;

«Могилев-Подольский – Отач».

В ведомстве отметили, что эти пункты пропуска расположены в Черновицкой области и Винницкой области. На них Система еЧерга работает на выезд из Украины как для грузовых автомобилей, так и для автобусов.

В связи с ограничением движения на указанных направлениях сейчас наблюдается перегрузка пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" на границе с Молдовой в Винницкой области.

Для грузовых перевозчиков

Грузовикам, которые планировали пересечение границы через пункты пропуска в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты, необходимо:

🔷внести изменения в таможенную декларацию относительно пункта пропуска;

🔷зарегистрироваться в Системе еЧерга на необходимый пункт пропуска.

На пунктах пропуска в Одесской области сейчас не фиксируются нарушения использования еЧерги в части отмены записей. Поэтому перевозчики могут отменять очереди без риска применения ограничений.

Для пассажирских перевозчиков

Перевозчикам пассажиров, осуществляющим выезд в Молдову, необходимо выбрать соответствующий пункт пропуска при регистрации в еЧерге. В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus.

В ведомстве подчеркнули, что пункты пропуска работают в штатном режиме, однако движение к ним сейчас ограничено.

