15:48
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Транспортный коллапс на границе в Одесской области: какие пункты пропуска доступны для грузовиков и автобусов, а какие уже перегружены

Киев • УНН

 218 просмотра

В связи с ограничением движения на указанных направлениях сейчас наблюдается перегрузка пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" на границе с Молдовой в Винницкой области.

Транспортный коллапс на границе в Одесской области: какие пункты пропуска доступны для грузовиков и автобусов, а какие уже перегружены

Из-за массированных атак рф на Одесскую область временно приостановлено движение по трассе "Одесса – Рени". В Министерстве развития общин рассказали об альтернативных маршрутах для автобусов и грузовиков, передает УНН.

Детали

В связи с российской атакой вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по трассе "Одесса – Рени". Это означает, что движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части Одесской области сейчас не осуществляется

Министерство развития общин и территорий совместно с местными властями и компетентными органами сейчас прорабатывает возможные варианты для обеспечения альтернативного транспортного сообщения в регионе. 

Кроме того, ведомство находится на связи с компетентными органами Молдовы для перенаправления транспортных средств на доступные пункты пропуска. 

Для грузовиков и автобусов сейчас доступны:

  • «Мамалыга – Кривая»;
    • «Сокиряны – Окница»;
      • «Росошаны – Бричень»;
        • «Могилев-Подольский – Отач».

          В ведомстве отметили, что эти пункты пропуска расположены в Черновицкой области и Винницкой области. На них Система еЧерга работает на выезд из Украины как для грузовых автомобилей, так и для автобусов.

          В связи с ограничением движения на указанных направлениях сейчас наблюдается перегрузка пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" на границе с Молдовой в Винницкой области.

          Для грузовых перевозчиков

          Грузовикам, которые планировали пересечение границы через пункты пропуска в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты, необходимо: 

          🔷внести изменения в таможенную декларацию относительно пункта пропуска;

          🔷зарегистрироваться в Системе еЧерга на необходимый пункт пропуска.

          На пунктах пропуска в Одесской области сейчас не фиксируются нарушения использования еЧерги в части отмены записей. Поэтому перевозчики могут отменять очереди без риска применения ограничений.

          Для пассажирских перевозчиков

          Перевозчикам пассажиров, осуществляющим выезд в Молдову, необходимо выбрать соответствующий пункт пропуска при регистрации в еЧерге. В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus.

          В ведомстве подчеркнули, что пункты пропуска работают в штатном режиме, однако движение к ним сейчас ограничено.

          Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины19.12.25, 18:27 • 970 просмотров

          Антонина Туманова

          ОбществоВойна в Украине
          Воздушная тревога
          Кабинет Министров Украины
          Военное положение
          Война в Украине
          Государственная граница Украины
          Черновицкая область
          Винницкая область
          Одесская область
          Украина
          Молдова