Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo
Киев • УНН
Итальянская компания Leonardo протестирует компоненты купола ПВО в Украине до конца года. Система с ИИ будет противодействовать дронам, баллистическим и гиперзвуковым ракетам.
Итальянская оборонная компания Leonardo планирует протестировать в Украине компоненты новейшей интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны Michelangelo. Испытания могут начаться уже до конца года, тогда как в странах НАТО их планируют только с 2027 года. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
Об этом сообщил генеральный директор компании Роберто Чинголани.
Первый компонент купола Michelangelo сейчас строится для наших друзей в Украине
В Leonardo не уточняют, какие именно элементы системы будут тестироваться, однако отмечают, что проверка технологий в боевых условиях является эффективным подходом.
Система для противодействия дронам и ракетам
Michelangelo должна объединить элементы противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечивать перехват широкого спектра воздушных угроз – от беспилотников до баллистических и гиперзвуковых ракет. Вероятно, во время испытаний в Украине будут проверять прежде всего возможности системы в борьбе с дронами.
В Leonardo отмечают, что система будет использовать датчики нового поколения, искусственный интеллект и многодоменный модуль управления MC5, который будет координировать работу различных средств ПВО. Полную интеграцию Michelangelo в системы обороны стран НАТО и ЕС планируют завершить к 2030 году.
