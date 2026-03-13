Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo

Итальянская оборонная компания Leonardo планирует протестировать в Украине компоненты новейшей интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны Michelangelo. Испытания могут начаться уже до конца года, тогда как в странах НАТО их планируют только с 2027 года. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Об этом сообщил генеральный директор компании Роберто Чинголани.

Первый компонент купола Michelangelo сейчас строится для наших друзей в Украине – заявил он.

В Leonardo не уточняют, какие именно элементы системы будут тестироваться, однако отмечают, что проверка технологий в боевых условиях является эффективным подходом.

Система для противодействия дронам и ракетам

Michelangelo должна объединить элементы противовоздушной и противоракетной обороны и обеспечивать перехват широкого спектра воздушных угроз – от беспилотников до баллистических и гиперзвуковых ракет. Вероятно, во время испытаний в Украине будут проверять прежде всего возможности системы в борьбе с дронами.

В Leonardo отмечают, что система будет использовать датчики нового поколения, искусственный интеллект и многодоменный модуль управления MC5, который будет координировать работу различных средств ПВО. Полную интеграцию Michelangelo в системы обороны стран НАТО и ЕС планируют завершить к 2030 году.

