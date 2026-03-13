Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo
Італійська компанія Leonardo протестує компоненти купола ППО в Україні до кінця року. Система з ШІ протидіятиме дронам, балістичним та гіперзвуковим ракетам.
Італійська оборонна компанія Leonardo планує протестувати в Україні компоненти новітньої інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Michelangelo. Випробування можуть розпочатися вже до кінця року, тоді як у країнах НАТО їх планують лише з 2027 року. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Про це повідомив генеральний директор компанії Роберто Чінголані.
Перший компонент купола Michelangelo зараз будується для наших друзів в Україні
У Leonardo не уточнюють, які саме елементи системи тестуватимуться, однак наголошують, що перевірка технологій у бойових умовах є ефективним підходом.
Система для протидії дронам і ракетам
Michelangelo має поєднати елементи протиповітряної та протиракетної оборони і забезпечувати перехоплення широкого спектра повітряних загроз – від безпілотників до балістичних і гіперзвукових ракет. Ймовірно, під час випробувань в Україні перевірятимуть передусім можливості системи у боротьбі з дронами.
У Leonardo зазначають, що система використовуватиме датчики нового покоління, штучний інтелект і багатодоменний модуль управління MC5, який координуватиме роботу різних засобів ППО. Повну інтеграцію Michelangelo у системи оборони країн НАТО та ЄС планують завершити до 2030 року.
