Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo

Італійська оборонна компанія Leonardo планує протестувати в Україні компоненти новітньої інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Michelangelo. Випробування можуть розпочатися вже до кінця року, тоді як у країнах НАТО їх планують лише з 2027 року. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Про це повідомив генеральний директор компанії Роберто Чінголані.

Перший компонент купола Michelangelo зараз будується для наших друзів в Україні – заявив він.

У Leonardo не уточнюють, які саме елементи системи тестуватимуться, однак наголошують, що перевірка технологій у бойових умовах є ефективним підходом.

Система для протидії дронам і ракетам

Michelangelo має поєднати елементи протиповітряної та протиракетної оборони і забезпечувати перехоплення широкого спектра повітряних загроз – від безпілотників до балістичних і гіперзвукових ракет. Ймовірно, під час випробувань в Україні перевірятимуть передусім можливості системи у боротьбі з дронами.

У Leonardo зазначають, що система використовуватиме датчики нового покоління, штучний інтелект і багатодоменний модуль управління MC5, який координуватиме роботу різних засобів ППО. Повну інтеграцію Michelangelo у системи оборони країн НАТО та ЄС планують завершити до 2030 року.

