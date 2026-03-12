СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"
Київ • УНН
Безпілотники уразили один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф, спричинивши масштабну пожежу. Об'єкт є ключовою ланкою постачання до новоросійська.
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "тихорецьк" в однойменному населеному пункті краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в Службі безпеки України.
Деталі
Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.
Зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа. На відео видно кілька джерел займання - імовірно, горять резервуари з паливом.
російська влада підтвердила атаку на НПС і повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки.
На початку березня СБУ спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості росії, так і її економічну спроможність вести війну
Нагадаємо
СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ.