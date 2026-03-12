$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
09:02 • 660 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 11154 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 25953 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 43327 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 44493 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 38040 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 41496 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 36580 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39512 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35156 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Безпілотники уразили один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф, спричинивши масштабну пожежу. Об'єкт є ключовою ланкою постачання до новоросійська.

Фото: ілюстративне

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "тихорецьк" в однойменному населеному пункті краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Деталі

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа. На відео видно кілька джерел займання - імовірно, горять резервуари з паливом.

російська влада підтвердила атаку на НПС і повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки.

На початку березня СБУ спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості росії, так і її економічну спроможність вести війну

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ.

Павло Башинський

