СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "тихорецьк" в однойменному населеному пункті краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Деталі

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа. На відео видно кілька джерел займання - імовірно, горять резервуари з паливом.

російська влада підтвердила атаку на НПС і повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки.

На початку березня СБУ спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості росії, так і її економічну спроможність вести війну - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

СБУ спільно з Силами оборони вразила військові кораблі, системи ППО та шість нафтоналивних стендерів у порту Новоросійськ.