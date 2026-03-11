Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям

Бойові дії на Близькому Сході вже спричинили різке зростання світових цін на нафту, зокрема в Ірані вже погрожують нафтою по 200 доларів за барель. На цьому тлі в Україні подорожчало пальне. УНН розбирався, наскільки можуть зрости ціни на пальне в Україні при подальшому зростанні ціни на нафту.

Ціна на нафту

Після початку бойових дій на Близькому Сході, світові ціни на нафту різко пішли вгору, і навіть досягали позначки 100 доларів за барель. Так, наприклад, 28 лютого, коли США та Ізраїль вдарили по Ірану, ціна на нафту Brent сягнула з 73 доларів за барель до 79 доларів за барель, а вже 9 березня досягла 100 доларів за барель. Станом на сьогодні, 11 березня, ціна на нафту Brent сягає 90,52 доларів за барель.

Також сьогодні поблизу Ормузької протоки три судна постраждали від невідомих снарядів. Ізраїль та Іран обмінялися масованими ударами, зачепивши житлові райони Тегерана, а речник штабу військового командування Хатам аль-Анбія в Тегерані заявив, що Іран "ніколи не дозволить жодному літру нафти пройти через Ормузьку протоку на користь Сполучених Штатів, сіоністів чи їхніх партнерів".

"Будь-яке судно чи будь-який нафтовий вантаж, що належить Сполученим Штатам, ізраїльському режиму чи їхнім ворожим партнерам, вважатиметься законною ціллю, - йдеться у його заяві. - Ми будемо проводити політику удару за ударом, доки ви не будете повністю покарані та не пошкодуєте про свої дії. Будьте готові до того, що барель нафти коштуватиме 200 доларів, тому що ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували".

Вартість пального в Україні

Після підвищення цін на нафту, в Україні почала зростати ціна на пальне. Зокрема, якщо наприкінці лютого ціна на літр бензину А-95 була в середньому на рівні 66,6 гривень, то станом на ранок середи, 11 березня, ціна на А-95 сягала вже 72,6.

У коментарі УНН керівник групи компаній "Нафтотрейд Поділля" зазначив, що ціни на пальне залежать не лише від ціни на нафту, а й від багатьох різних факторів.

Важко вирахувати, тому що формується і премія. Формування ціни в Україні залежить безпосередньо від іноземних трейдерів. Наприклад, того ж самого Orlena. Є загальні звіти по котируваннях. Це Argus або Platz. У країнах східної Європи - це Platz. Відповідно домовляються про те, що ціна буде формуватися від Cif Med, або Cif Med High. Тобто це перша домовленість. Потім йде премія. Премія - це, наприклад, 70 доларів до тонни додається. У цій формулі ти знаєш, що твоя премія 70 доларів, а вже як відторгується нафта на світовому ринку, від того і буде формуватися ціна - каже експерт.

Він зазначає, якщо до війни в Ірані, наприклад, премія була 65 доларів по одному із базисів в Румунії, то на сьогодні вона сягнула 115 доларів.

Тобто - це від попиту почало залежати. Від того, що піднявся попит, зменшились поставки дизеля. Відповідно, якщо котирування брались в середньому за три дні, тобто, візьмемо цифри - 100, 150, 200 доларів і середнє це буде 150 доларів, то зараз береться високий за попередній день. Тобто 200 доларів відторгували сьогодні, завтра ціна буде 200 доларів плюс ота премія - зазначає експерт.

За його словами, другим нюансом є те, що в Україні все прив'язується до курсу долара та євро.

Іноземні контракти у доларах, як правило. Відповідно, якщо курс виросте, ми будемо платити за вищим курсом. А євро впливає на акцизний податок. Тому на ціноутворення впливає - курс долара, курс євро Нацбанку на момент ввезення, котирування, ті самі ж зміни премії, які сьогодні трейдер сказав, що це 115 доларів, а завтра може сказати: "Вибачте, вже 150 доларів". Тобто порахувати ціну пального… якусь пропорцію - нереально. Я чув фразу стосовно, що якщо ціна за барель нафти буде 100 доларів, то ціна на дизель буде 100 гривень, то при сьогоднішніх преміях, цього не буде. Чому? Тому що був момент, коли ціна на нафту була 115 доларів, вона потім почала спадати до 110 доларів, і котирування ICE Gasoil були 1380 доларів, і також почав знижуватися, то тоді максимальна ціна була 81 гривня. Знову ж таки, вона була зранку до обіду, і після обіду вона почала знижуватися і стала 76 гривень. Тобто, якщо буде 150 доларів нафта, то ціна у 100 гривень, я думаю, буде. Якщо буде 115-120 доларів за барель нафти - це буде в районі 80-85 гривень. Але, знову ж таки, все залежить від зовнішнього ринку - наголосив експерт.

