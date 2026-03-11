Попит на пальне зріс до 140% - у АМКУ назвали фактори подорожчання

Зростання попиту на пальне, скорочення пропозиції та подорожчання логістики стали ключовими причинами підвищення цін на нафтопродукти в Україні. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі

За словами очільника АМКУ, комітет проаналізував інформацію від операторів ринку та визначив кілька основних факторів подорожчання.

Основні фактори, які призвели до зростання роздрібних цін на нафтопродукти, - це зростання обсягів попиту, скорочення обсягів пропозиції та запасів, збільшення фактичної вартості придбання нафтопродуктів, а також прогноз подальшого зростання їх собівартості - сказав Кириленко.

Окремим фактором він назвав значне подорожчання логістики.

Збільшилася вартість логістичних послуг. Наразі логістика доставки палива не може бути апріорі порівняною з логістикою виробництва і доставки пального в країнах Європейського Союзу - пояснив голова комітету.

За його словами, різко зріс і попит на пальне.

Станом на 27 лютого обсяги придбання нафтопродуктів зросли на 40-70% по бензину марки А-95 та на 60–140% по дизельному паливу - зазначив Кириленко.

Водночас скоротилися поставки з Європи.

Одночасно відбулося скорочення пропозиції з боку європейських постачальників у зв’язку з необхідністю наповнення власних ринків - додав він.

