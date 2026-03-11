Спрос на топливо вырос до 140% - в АМКУ назвали факторы подорожания
Киев • УНН
Основными факторами роста цен стали дефицит предложения из ЕС и рост спроса. Логистика подорожала, а закупки бензина и дизеля выросли до 140%.
Рост спроса на топливо, сокращение предложения и удорожание логистики стали ключевыми причинами повышения цен на нефтепродукты в Украине. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, передает УНН.
Подробности
По словам главы АМКУ, комитет проанализировал информацию от операторов рынка и определил несколько основных факторов подорожания.
Основные факторы, которые привели к росту розничных цен на нефтепродукты, - это рост объемов спроса, сокращение объемов предложения и запасов, увеличение фактической стоимости приобретения нефтепродуктов, а также прогноз дальнейшего роста их себестоимости
Отдельным фактором он назвал значительное удорожание логистики.
Увеличилась стоимость логистических услуг. Сейчас логистика доставки топлива не может быть априори сопоставима с логистикой производства и доставки топлива в странах Европейского Союза
По его словам, резко вырос и спрос на топливо.
По состоянию на 27 февраля объемы приобретения нефтепродуктов выросли на 40-70% по бензину марки А-95 и на 60–140% по дизельному топливу
В то же время сократились поставки из Европы.
Одновременно произошло сокращение предложения со стороны европейских поставщиков в связи с необходимостью наполнения собственных рынков
