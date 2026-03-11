$43.860.0351.040.33
09:10 • 14384 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 25205 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 25660 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 40168 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 109552 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 83129 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 44665 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46243 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 36319 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 75914 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Спрос на топливо вырос до 140% - в АМКУ назвали факторы подорожания

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Основными факторами роста цен стали дефицит предложения из ЕС и рост спроса. Логистика подорожала, а закупки бензина и дизеля выросли до 140%.

Спрос на топливо вырос до 140% - в АМКУ назвали факторы подорожания

Рост спроса на топливо, сокращение предложения и удорожание логистики стали ключевыми причинами повышения цен на нефтепродукты в Украине. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, передает УНН.

Подробности

По словам главы АМКУ, комитет проанализировал информацию от операторов рынка и определил несколько основных факторов подорожания.

Основные факторы, которые привели к росту розничных цен на нефтепродукты, - это рост объемов спроса, сокращение объемов предложения и запасов, увеличение фактической стоимости приобретения нефтепродуктов, а также прогноз дальнейшего роста их себестоимости

- сказал Кириленко.

Отдельным фактором он назвал значительное удорожание логистики.

Увеличилась стоимость логистических услуг. Сейчас логистика доставки топлива не может быть априори сопоставима с логистикой производства и доставки топлива в странах Европейского Союза

- пояснил глава комитета.

По его словам, резко вырос и спрос на топливо.

По состоянию на 27 февраля объемы приобретения нефтепродуктов выросли на 40-70% по бензину марки А-95 и на 60–140% по дизельному топливу

- отметил Кириленко.

В то же время сократились поставки из Европы.

Одновременно произошло сокращение предложения со стороны европейских поставщиков в связи с необходимостью наполнения собственных рынков

- добавил он.

Война с Ираном спровоцировала стремительный рост цен на топливо в США07.03.2026, 06:38 • 5409 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономика