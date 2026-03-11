НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"

Банки имеют достаточный запас наличной валюты, в результате подкрепления НБУ касс банков наличной валютой, на фоне незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии, финансовые учреждения получили 73,1 млн долл. и 52 млн евро, сообщили в Нацбанке, пишет УНН.

Детали

Национальный банк Украины сообщил, что 9-10 марта провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банков.

"Цель операций – поддержать при необходимости наличную валютную ликвидность банков. Решение об их проведении было принято превентивно, учитывая возможные ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии", - указали в НБУ.

По результатам операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой:

9 марта 2026 года:

объявленный объем операций – 100 млн долл. США и 80 млн евро;

количество участников – пять банков;

общий объем заявок – четыре заявки на 53,1 млн долл. США и четыре заявки на 42 млн евро;

заявки удовлетворены в полном объеме.

10 марта 2026 года:

объявленный объем операций – 100 млн долл. США и 35 млн евро;

количество участников – один банк;

общий объем заявки – 20 млн долл. США и 10 млн евро;

заявка удовлетворена в полном объеме.

Такой умеренный спрос на операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой свидетельствует о том, что сейчас банки имеют достаточный запас наличной валюты, а потребности в подкреплении ограничены - подчеркнули в НБУ.

Национальный банк отметил, что "готов и в дальнейшем поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев". "Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы", - добавили в регуляторе.

"Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины", - подчеркнули в НБУ.

