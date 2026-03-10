Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
11:27 • 3832 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 13316 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
08:20 • 25532 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 43919 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 79762 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 50958 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 56994 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55264 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 33686 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78073 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины10 марта, 03:02 • 7534 просмотра
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 12256 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 27370 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 18349 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 12548 просмотра
публикации
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 13282 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 25503 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 66442 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 69748 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78059 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 2434 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 22418 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 30024 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 29839 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 30785 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры

Киев • УНН

 • 2444 просмотра

Певица болезненно реагирует на попытки родственников возобновить ее общение с Джейми Спирсом. Сыновья звезды уже контактируют с дедушкой, несмотря на травматический опыт матери.

Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры

Знаменитая американская поп-звезда Бритни Спирс резко реагирует на попытки родственников убедить ее возобновить общение с отцом — Джейми Спирсом. По словам инсайдеров, сама идея примирения вызывает у певицы сильный эмоциональный дискомфорт, передает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Источник, общающийся с окружением артистки, утверждает, что Бритни находится в напряженном состоянии из-за обсуждения возможного возобновления контакта с отцом. По словам собеседника, Джейми Спирс хотел бы снова наладить диалог с дочерью и попытаться найти компромисс после многолетнего конфликта.

В то же время сыновья певицы — Шон Престон и Джейден — якобы не исключают возможности примирения в семье. По данным источников, ребята уже возобновили контакт со своим дедушкой и положительно относятся к идее более сплоченных семейных отношений.

Однако сама Бритни, как отмечают инсайдеры, болезненно реагирует на любые упоминания об отце. По их словам, длительный конфликт между ними оставил глубокий след, и певица до сих пор воспринимает события периода опекунства как серьезную психологическую травму.

Речь идет о системе опеки, которая действовала более десяти лет и давала отцу значительный контроль над личными и финансовыми решениями артистки. Именно эта ситуация стала причиной масштабного движения в поддержку певицы "Освободите Бритни", что привлекло внимание общественности к ее истории.

По словам источников, Бритни опасается даже гипотетической возможности возвращения отца к управлению ее делами. В то же время близкие к семье люди утверждают, что Джейми Спирс в последние годы имеет серьезные проблемы со здоровьем и якобы сожалеет из-за разрыва с дочерью.

В судебных документах 2021 года адвокат отца певицы Вивиан Л. Торин настаивала, что опекунство было создано для поддержки и стабилизации жизни артистки. Тогда же в материалах суда упоминались ее проблемы со здоровьем и психологическим состоянием.

Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11.02.26, 14:28 • 38626 просмотров

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Музыкант