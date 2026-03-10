Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры

Знаменитая американская поп-звезда Бритни Спирс резко реагирует на попытки родственников убедить ее возобновить общение с отцом — Джейми Спирсом. По словам инсайдеров, сама идея примирения вызывает у певицы сильный эмоциональный дискомфорт, передает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Источник, общающийся с окружением артистки, утверждает, что Бритни находится в напряженном состоянии из-за обсуждения возможного возобновления контакта с отцом. По словам собеседника, Джейми Спирс хотел бы снова наладить диалог с дочерью и попытаться найти компромисс после многолетнего конфликта.

В то же время сыновья певицы — Шон Престон и Джейден — якобы не исключают возможности примирения в семье. По данным источников, ребята уже возобновили контакт со своим дедушкой и положительно относятся к идее более сплоченных семейных отношений.

Однако сама Бритни, как отмечают инсайдеры, болезненно реагирует на любые упоминания об отце. По их словам, длительный конфликт между ними оставил глубокий след, и певица до сих пор воспринимает события периода опекунства как серьезную психологическую травму.

Речь идет о системе опеки, которая действовала более десяти лет и давала отцу значительный контроль над личными и финансовыми решениями артистки. Именно эта ситуация стала причиной масштабного движения в поддержку певицы "Освободите Бритни", что привлекло внимание общественности к ее истории.

По словам источников, Бритни опасается даже гипотетической возможности возвращения отца к управлению ее делами. В то же время близкие к семье люди утверждают, что Джейми Спирс в последние годы имеет серьезные проблемы со здоровьем и якобы сожалеет из-за разрыва с дочерью.

В судебных документах 2021 года адвокат отца певицы Вивиан Л. Торин настаивала, что опекунство было создано для поддержки и стабилизации жизни артистки. Тогда же в материалах суда упоминались ее проблемы со здоровьем и психологическим состоянием.



Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов