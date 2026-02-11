$43.090.06
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
09:46 • 6758 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
09:00 • 15996 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 17783 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 33161 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 34637 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 31080 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 31563 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25217 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
10 февраля, 15:55 • 20167 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс передала права на свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave. Сделка оценивается в сумму около 200 миллионов долларов.

Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов

Легендарная американская поп-исполнительница Бритни Спирс завершила одну из самых громких музыкальных сделок последних лет. Артистка передала права на свой музыкальный каталог издательской компании Primary Wave из США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Безусловно, такой шаг Спирс сразу привлек внимание иностранных СМИ и мировую музыкальную индустрию, поскольку речь идет о правах на мировые хиты, именно благодаря которым о Бритни узнал весь мир.

Сделка, как стало известно из сообщений инсайдеров, оценивается в сумму с девятью цифрами, примерно на уровне того, что когда-то получил Джастин Бибер за подобную продажу своего каталога в 2022 году – около 200 миллионов долларов.

Стоит добавить, что продажа включает некоторые из самых узнаваемых треков артистки. В частности, это те песни, которые стали символами поп-культуры. Кроме того, в список вошли не только ранние композиции знаменитости, которые на протяжении лет звучали на радио и были в списках лучших.

По данным близких к сторонам сделки источников, 44-летняя Бритни довольна итогами договоренностей. Она якобы праздновала подписание контракта вместе со своими сыновьями – Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом, которым соответственно 20 и 19 лет. Этот шаг становится особенно резонансным на фоне недавних новостей о том, что родственники Спирс выражали обеспокоенность ее финансовыми расходами и образом жизни, считая, что без надлежащего контроля она может быстро оказаться в затруднительном положении.

Напомним

Бывший муж Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, выпустил мемуары "You Thought You Knew", в которых рассказывает об их совместной жизни и борьбе за опеку над детьми.

Станислав Кармазин

