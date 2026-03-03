Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек

Более трети рейсов на Ближний Восток были отменены во вторник, десятки тысяч людей, от румынских религиозных паломников до туристов и членов семей дипломатов, застряли на Ближнем Востоке на фоне того, как война в Иране распространяется по всему региону, пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Крупные авиакомпании отменили рейсы в регион и из него, а воздушное пространство над Персидским заливом закрыто. Некоторые из застрявших были вынуждены искать убежище во время авиаударов, в то время как другие застряли на круизных лайнерах, которые в настоящее время не могут проходить через Ормузский пролив.

"Почти 1900 из более чем 5450 рейсов, запланированных на Ближний Восток, были отменены во вторник", - сообщила компания по аналитике в авиаотрасли Cirium.

В понедельник Государственный департамент США сделал важный шаг, призывая всех граждан США покинуть более десятка стран Ближнего Востока из-за риска для безопасности, вызванного эскалацией, которая втянула регион в значительный хаос.

США приказали части персонала покинуть Ближний Восток, закрыли несколько посольств

Тем временем в Израиле посол США сказал американцам, что лучший способ уехать – это через Синайский полуостров Египта.

Правительства по всему миру пытаются репатриировать своих граждан.

В Италии правительство помогло с рейсами в Милан и Рим после роста критики в отношении министра обороны страны Гвидо Крозетто. Министр вызвал политический спор дома после того, как застрял в Дубае со своей семьей во время начального этапа американо-израильской атаки на Иран. Крозетто вернулся в Рим в воскресенье военным самолетом. Левая оппозиция призвала к отставке Крозетто, заявив, что он не должен был путешествовать на Ближний Восток во время кризиса. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в его защиту.

По оценкам, 30 000 немецких туристов оставались на круизных лайнерах, в отелях или в закрытых аэропортах на Ближнем Востоке, и первый самолет из Дубая во Франкфурт в Германии должен был приземлиться во вторник днем.

Правительство Германии также стремится зафрахтовать самолеты за счет налогоплательщиков, чтобы вернуть домой уязвимых людей, включая больных путешественников, детей и беременных.

Франция также пытается организовать возвращение тысяч французов, заявил во вторник министр иностранных дел страны. По оценкам, 200 000 французов проживают в регионе, пострадавшем от конфликта, и власти считают, что примерно 25 000 граждан Франции сейчас посещают этот район.

Рано утром во вторник румынские туристы прибыли в Бухарест после путешествия из Израиля в Каир, чтобы избежать конфликта. Сотни паломников Румынской православной церкви застряли в Израиле во время посещения Вифлеема в рамках поездки, которую возглавляли румынские священники, когда вспыхнула война. Группа была вынуждена сократить свою поездку и вернуться в Румынию.

Предыдущей ночью британские путешественники, оказавшиеся в ловушке в Объединенных Арабских Эмиратах, с облегчением безопасно приземлились в лондонском аэропорту Хитроу.

Тем временем рейс из Дубая приземлился в столице Сербии, Белграде, рано утром во вторник с примерно 200 пассажирами.

Также Иран начал процесс возвращения иранских паломников из священных городов Мекки и Медины, о чем сообщили во вторник государственные СМИ. Алиреза Энаяти, посол Ирана в Саудовской Аравии, заявил, что процесс возвращения 9000 иранцев, которые сейчас находятся в городах Мекка и Медина, начался в понедельник. В сообщении, опубликованном иранским информационным агентством Mizan, Энаяти заявил, что выезд происходит так же, как и во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в 2025 году. Иранские паломники будут покидать Саудовскую Аравию через саудовско-иракские пограничные пункты и возвращаться в Иран из Ирака. Это заявление прозвучало во время священного для мусульман месяца Рамадан и расширения масштабов атак Ирана на объекты в Саудовской Аравии.

В то же время путешественники избегают Ближнего Востока из-за эскалации регионального конфликта, и в Ryanair уже заявили, что наблюдают рост бронирования рейсов на Пасхальные праздники в Европу, о чем, как пишет Reuters, заявил генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири во вторник, добавив, что он не ожидает большого долгосрочного влияния.

Война между США, Израилем и Ираном нарушила рейсы по всему миру, закрыла ключевые ближневосточные хабы и привела к росту цен на нефть, а аналитики предупреждают о неделях перебоев.

Цены на нефть продолжают расти - Brent превысила $80 за баррель

"Мы точно увидели, что наблюдается значительный обвал бронирования рейсов на Ближний Восток и значительный всплеск бронирования рейсов на коротких рейсах авиалиний в Европе, особенно, я думаю, что основное внимание уделяется Пасхальным праздникам", – сказал Майкл О'Лири на пресс-конференции.

"Но я не думаю, что это имеет какие-либо фундаментальные изменения или влияние на... долгосрочные тенденции бронирования на май, июнь, июль", - сказал О'Лири.

О'Лири отметил, что приоритетом Ryanair во время текущих перебоев было возвращение клиентов из Иордании, и что у компании нет много свободных мощностей, чтобы помочь с другими репатриациями.

Цены на нефть резко выросли из-за усиления конфликта на Ближнем Востоке, примерно на 30% с начала года, что потенциально может привести к росту стоимости авиатоплива и нанести ущерб прибылям авиакомпаний.

Однако О'Лири сказал, что это не повлияет на Ryanair, поскольку она хорошо защищена от роста цен на нефть.

"Мы защищены на следующие 12 месяцев до марта 2027 года на уровне около 67 долларов за баррель, - сказал он. - Так что это не повлияет на наши расходы и не повлияет на наши низкие тарифы".

Некоторые авиарейсы из Абу-Даби возобновляются, но еще тысячи отменены из-за продолжения ударов из Ирана