Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02 • 50293 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
2 марта, 15:45 • 57942 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 41090 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 39796 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 35705 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 19516 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
2 марта, 13:33 • 18528 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
2 марта, 12:02 • 17538 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
2 марта, 11:19 • 43057 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Цены на нефть продолжают расти – Brent превысила $80 за баррель

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3 доллара на фоне обострения американо-израильского конфликта с Ираном. Угрозы судоходству через Ормузский пролив усиливают опасения относительно перебоев в поставках нефти.

Цены на нефть продолжают расти – Brent превысила $80 за баррель

Цена на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 3 доллара, третий день подряд демонстрируя рост, на фоне того, как обострение американо-израильского конфликта с Ираном и угрозы судоходству через Ормузский пролив усиливают опасения по поводу перебоев в поставках из ключевого региона добычи нефти на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent к 07:45 GMT (09:45 по Киеву) торговались на уровне 80,89 доллара за баррель, подорожав на 3,15 доллара, или на 4,1%. В понедельник цена контракта подскочила до 82,37 доллара, достигнув самого высокого уровня с января 2025 года, хотя затем снизилась и закрылась на отметке 6,7% выше.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,55 доллара, или на 3,6%, до 73,78 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии контракт сначала поднялся до самого высокого уровня с июня 2025 года, а затем снизился, выросши на 6,3%.

"В условиях отсутствия быстрой деэскалации, фактического закрытия Ормузского пролива и готовности Ирана наносить удары по энергетической инфраструктуре в регионе, риски роста сохраняются и увеличиваются по мере затягивания конфликта", - отметил в своей записке Тони Сикамор, аналитик рынка IG.

В понедельник воздушная война США и Израиля против Ирана расширилась: Израиль атаковал Ливан, а Иран ответил ударами по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива и танкерам в Ормузском проливе.

Танкеры и контейнеровозы также избегают этого водного пути, поскольку страховые компании отменили страховое покрытие для судов, тогда как мировые ставки на перевозки нефти и газа резко возросли. Опасения по поводу прохода через этот водный путь усилились после того, как иранские СМИ в понедельник сообщили, что высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива и предупредил, что Иран откроет огонь по любому судну, которое пытается пройти.

Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти02.03.26, 23:04 • 12069 просмотров

Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового объема нефти и газа.

"Рынок продолжает оценивать риск эскалации на Ближнем Востоке", - говорится в записке аналитиков ING, опубликованной во вторник.

"Хотя существуют опасения по поводу поставок нефти через Ормузский пролив, больший риск для рынка представляет нанесение Ираном ударов по дополнительной энергетической инфраструктуре в регионе. Это может привести к более длительным перебоям в подаче нефти", - отмечают аналитики.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что война США и Израиля против Ирана может занять некоторое время, но не годы.

Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости03.03.26, 08:30 • 3408 просмотров

Аналитики ожидают, что цены на нефть останутся высокими в ближайший день, поскольку рынки сосредоточены на последствиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В понедельник Bernstein повысил свой прогноз цен на нефть марки Brent на 2026 год до 80 долларов за баррель с 65 долларов, но прогнозирует, что в крайнем случае затяжного конфликта цены достигнут 120-150 долларов.

Фьючерсы на нефтепродукты также растут, поскольку Ближний Восток является ключевым поставщиком топлива и его перерабатывающие предприятия находятся под угрозой. В понедельник Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод после удара беспилотника.

Saudi Aramco закрыла НПЗ после атаки дрона на фоне ударов Тегерана - СМИ02.03.26, 10:52 • 6924 просмотра

Фьючерсы на дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы в США выросли на 8,3% до 3,1404 доллара за галлон после достижения двухлетнего максимума в понедельник, в то время как фьючерсы на бензин выросли на 3,8% до 2,4620 доллара за галлон после роста на 3,7%.

Фьючерсы на европейское дизельное топливо подорожали на 9,2% до 967,75 долларов за метрическую тонну после роста на 18% в понедельник.

ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть03.03.26, 07:15 • 5502 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира