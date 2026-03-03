Ціни на нафту продовжують зростати - Brent перевищила $80 за барель

Ціна на нафту марки Brent у вівторок зросла більш ніж на 3 долари, третій день поспіль демонструючи зростання, на тлі того, як загострення американо-ізраїльського конфлікту з Іраном та загрози судноплавству через Ормузьку протоку посилюють побоювання з приводу перебоїв у постачанні із ключового регіону видобутку нафти на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 07:45 GMT (09:45 за Києвом) торгувалися на рівні 80,89 долара за барель, подорожчавши на 3,15 долара, або на 4,1%. У понеділок ціна контракту підскочила до 82,37 долара, досягнувши найвищого рівня з січня 2025 року, хоча потім знизилася та закрилася на позначці 6,7% вище.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2,55 долара, або на 3,6%, до 73,78 долара за барель. На попередній торговій сесії контракт спочатку піднявся до найвищого рівня з червня 2025 року, а потім знизилася, зрісши на 6,3%.

"В умовах відсутності швидкої деескалації, фактичного закриття Ормузької протоки та готовності Ірану завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі в регіоні, ризики зростання зберігаються і збільшуються в міру затягування конфлікту", - зазначив у своїй записці Тоні Сікамор, аналітик ринку IG.

У понеділок повітряна війна США та Ізраїлю проти Ірану розширилася: Ізраїль атакував Ліван, а Іран відповів ударами по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки та танкерах в Ормузькій протоці.

Танкери та контейнеровози також уникають цього водного шляху, оскільки страхові компанії скасували страхове покриття для суден, тоді як світові ставки на перевезення нафти та газу різко зросли. Побоювання з приводу проходу через цей водний шлях посилилися після того, як іранські ЗМІ в понеділок повідомили, що високопоставлений представник Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив про закриття Ормузької протоки і попередив, що Іран відкриє вогонь по будь-якому судну, яке намагається пройти.

Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового обсягу нафти та газу.

"Ринок продовжує оцінювати ризик ескалації на Близькому Сході", - йдеться в записці аналітиків ING, опублікованій у вівторок.

"Хоча існують побоювання з приводу поставок нафти через Ормузьку протоку, більший ризик для ринку є завдання Іраном ударів по додатковій енергетичній інфраструктурі в регіоні. Це може призвести до більш тривалих перебоїв у подачі нафти", - зазначають аналітики.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у понеділок, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може зайняти деякий час, але не роки.

Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини

Аналітики очікують, що ціни на нафту залишаться високими в найближчий день, оскільки ринки зосереджені на наслідках ескалації конфлікту на Близькому Сході.

У понеділок Bernstein підвищив свій прогноз цін на нафту марки Brent на 2026 рік до 80 доларів за барель із 65 доларів, але прогнозує, що у крайньому випадку затяжного конфлікту ціни досягнуть 120-150 доларів.

Ф'ючерси на нафтопродукти також зростають, оскільки Близький Схід є ключовим постачальником палива і його переробні підприємства перебувають під загрозою. У понеділок Саудівська Аравія закрила свій найбільший нафтопереробний завод після удару безпілотника.

Saudi Aramco закрила НПЗ після атаки дрона на тлі ударів Тегерана - ЗМІ

Ф'ючерси на дизельне паливо з наднизьким вмістом сірки в США зросли на 8,3% до 3,1404 долара за галон після досягнення дворічного максимуму в понеділок, у той час як ф'ючерси на бензин зросли на 3,8% до 2,4620 долара за галон після зростання на 3,7%.

Ф'ючерси на європейське дизельне паливо подорожчали на 9,2% до 967,75 доларів за метричну тонну після зростання на 18% у понеділок.

ISW: погрози Ірану щодо Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту