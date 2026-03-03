Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга

Іранські дрони та ракети пролетіли над Близьким Сходом і за його межами, нагадавши світові про регіональні та глобальні загрози з боку цього режиму. Деякі з них навіть досягли держави-члена ЄС - Кіпру, який нині головує в Європейському Союзі. Про це у Telegram написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

Від висловив солідарність із "нашими кіпрськими друзями, з Ізраїлем, який постійно перебуває під атаками, а також із країнами Затоки, що стали мішенню Ірану: Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Оманом, Саудівською Аравією та ОАЕ".

Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел регіональної та міжнародної дестабілізації. Він сіяв хаос на Близькому Сході, підтримуючи воєнізовані угруповання по всьому регіону. Він завдав шкоди європейській безпеці, безпосередньо підтримуючи російську агресію проти України. В Африці режим зміцнив зв’язки з поясом нестабільності, що включає орієнтовані на Росію Нігер, Малі та Буркіна-Фасо. Його деструктивний вплив поширився також на Латинську Америку та Карибський регіон через Венесуелу, Нікарагуа та Кубу - зазначив Сибіга.

За його словами, іранський режим завдав значних страждань Україні, продаючи росії дрони "Шахед", при цьому "він сіяв хаос, смерть і руйнування у власному регіоні та по всьому світу".

"Цілком закономірно, що насіння, яке посіяв цей режим, повернеться до нього. Падіння цього режиму суттєво покращить безпеку всього регіону та світу", - резюмував глава українського МЗС.

Нагадаємо

Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем’єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, захист українців в ОАЕ та подальшу двосторонню співпрацю.

путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга