Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 28063 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 34870 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 28252 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 28492 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 28277 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 15816 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 16550 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16537 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 36024 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17534 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Іранські дрони та ракети пролетіли над Близьким Сходом, досягнувши Кіпру. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з постраждалими країнами та засудив дестабілізуючу роль Ірану.

Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга

Іранські дрони та ракети пролетіли над Близьким Сходом і за його межами, нагадавши світові про регіональні та глобальні загрози з боку цього режиму. Деякі з них навіть досягли держави-члена ЄС - Кіпру, який нині головує в Європейському Союзі. Про це у Telegram написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

Від висловив солідарність із "нашими кіпрськими друзями, з Ізраїлем, який постійно перебуває під атаками, а також із країнами Затоки, що стали мішенню Ірану: Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Оманом, Саудівською Аравією та ОАЕ".

Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел регіональної та міжнародної дестабілізації. Він сіяв хаос на Близькому Сході, підтримуючи воєнізовані угруповання по всьому регіону. Він завдав шкоди європейській безпеці, безпосередньо підтримуючи російську агресію проти України. В Африці режим зміцнив зв’язки з поясом нестабільності, що включає орієнтовані на Росію Нігер, Малі та Буркіна-Фасо. Його деструктивний вплив поширився також на Латинську Америку та Карибський регіон через Венесуелу, Нікарагуа та Кубу

- зазначив Сибіга.

За його словами, іранський режим завдав значних страждань Україні, продаючи росії дрони "Шахед", при цьому "він сіяв хаос, смерть і руйнування у власному регіоні та по всьому світу".

"Цілком закономірно, що насіння, яке посіяв цей режим, повернеться до нього. Падіння цього режиму суттєво покращить безпеку всього регіону та світу", - резюмував глава українського МЗС.

Нагадаємо

Андрій Сибіга провів розмову з віце-прем’єр-міністром та міністром закордонних справ ОАЕ, шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, захист українців в ОАЕ та подальшу двосторонню співпрацю.

