Трамп звернеться до Ірану з Білого дому о 18:00 за київським часом
Київ • УНН
Трамп виступить з Білого дому о 18:00 за Києвом, щоб прокоментувати операцію "Lion’s Roar" та подальші дії Вашингтона після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Світ очікує роз’яснень стратегічних цілей США в регіоні на тлі бойових дій.
Президент США Дональд Трамп проведе офіційне звернення з Білого дому, присвячене стрімкій ескалації військового конфлікту з Іраном. За даними ABC News, виступ заплановано на 11:00 за північноамериканським східним часом (18:00 за Києвом). Про це пише УНН.
Деталі
Очікується, що глава держави прокоментує хід спільної з Ізраїлем операції "Lion’s Roar" ("Рев лева") та підтвердить подальші кроки Вашингтона після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. На тлі повідомлень про початок повномасштабних бойових дій і ударів по іранських ядерних об’єктах, світ очікує від Трампа роз’яснення стратегічних цілей США в регіоні.
Звернення Трампа відбувається в момент найвищої напруженості, коли Пентагон уже звітує про ураження понад тисячі цілей на території Ірану. Президент раніше заявляв у соціальних мережах, що бойові операції триватимуть до повного досягнення поставлених цілей, проте офіційне звернення з Білого дому має розставити крапки у питаннях можливої зміни режиму в Тегерані. Аналітики припускають, що Трамп може оголосити про умови припинення вогню або ж представити "нове керівництво" Ірану, з яким США готові вести переговори.
Ситуація в регіоні залишається критичною: іранські сили вже здійснили серію ударів у відповідь, що зачепили сусідні країни та енергетичну інфраструктуру.
