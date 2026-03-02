Трамп звернеться до Ірану з Білого дому о 18:00 за київським часом

$43.100.11
50.870.16
ukenru
15:00 • 1756 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 5700 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 10392 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 8370 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 10933 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 13946 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 24337 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15887 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39755 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72898 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
66%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 32345 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 12147 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 20734 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 18256 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 10764 перегляди
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 10972 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 18496 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 24338 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 134605 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 140013 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 442 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 8082 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 10320 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 73420 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 70972 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Airbus A380

Трамп звернеться до Ірану з Білого дому о 18:00 за київським часом

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Трамп виступить з Білого дому о 18:00 за Києвом, щоб прокоментувати операцію "Lion’s Roar" та подальші дії Вашингтона після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Світ очікує роз’яснень стратегічних цілей США в регіоні на тлі бойових дій.

Трамп звернеться до Ірану з Білого дому о 18:00 за київським часом

Президент США Дональд Трамп проведе офіційне звернення з Білого дому, присвячене стрімкій ескалації військового конфлікту з Іраном. За даними ABC News, виступ заплановано на 11:00 за північноамериканським східним часом (18:00 за Києвом). Про це пише УНН.

Деталі

Очікується, що глава держави прокоментує хід спільної з Ізраїлем операції "Lion’s Roar" ("Рев лева") та підтвердить подальші кроки Вашингтона після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. На тлі повідомлень про початок повномасштабних бойових дій і ударів по іранських ядерних об’єктах, світ очікує від Трампа роз’яснення стратегічних цілей США в регіоні.

США не планують "іракського сценарію" в Ірані, але попереджають про можливі втрати - Пентагон02.03.26, 16:17 • 2012 переглядiв

Звернення Трампа відбувається в момент найвищої напруженості, коли Пентагон уже звітує про ураження понад тисячі цілей на території Ірану. Президент раніше заявляв у соціальних мережах, що бойові операції триватимуть до повного досягнення поставлених цілей, проте офіційне звернення з Білого дому має розставити крапки у питаннях можливої зміни режиму в Тегерані. Аналітики припускають, що Трамп може оголосити про умови припинення вогню або ж представити "нове керівництво" Ірану, з яким США готові вести переговори.

Ситуація в регіоні залишається критичною: іранські сили вже здійснили серію ударів у відповідь, що зачепили сусідні країни та енергетичну інфраструктуру.

Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів02.03.26, 07:15 • 14997 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Сутички
Електроенергія
Алі Хаменеї
Ізраїль
Пентагон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Київ