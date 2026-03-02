Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні

В Україні зберігається високий рівень невизначеності для бізнесу, а інвестори перебувають у стані постійного напруження не лише через ризики, повʼязані з війною, а й через непередбачуваність регуляторної політики та тиск з боку силових органів. Про це у коментарі УНН розповіла член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Ви знаєте, останнім часом потрапляють на очі такі заяви посадовців, чи навіть депутатів, що стає страшно, наскільки інвестори наразі відчувають небезпеку щодо їх інвестицій в Україні. Не тільки через безпекові фактори, а й через якийсь незрозумілий підхід щодо розпорядження приватним капіталом - зазначила Ніна Южаніна.

Зокрема, за її словами, тиск на бізнес з боку силовиків досі нікуди не зник.

Мені здається, цей тиск нікуди не пішов. Він як був, так і є - зазначила нардеп.

За її словами, поряд із загрозою ракетних ударів інвестиційний клімат погіршують дискреційні норми законодавства та відсутність стабільних правил гри для приватного капіталу. Нардеп додала, що інвестори активно відстежують ситуацію в Україні, адже прямо чи опосередковано кожен з них може постраждати.

Тобто інвестиції можуть розлетітися від ракетного удару в одну мить. Але поруч іще купа невирішених питань, дискреційних моментів в законодавстві в Україні. Тому наразі ситуація така. Ситуація дуже напружена - наголосила Ніна Южаніна.

Держава почала слухати бізнес

Для боротьби із тиском правоохоронців на бізнес в Україні Офіс Генерального прокурора запустив платформу "СтопТиск" - канал прямої комунікації бізнесу з прокуратурою, де підприємці можуть повідомляти про спроби незаконного впливу на них з боку правоохоронних або органів контролю.

Як розповіла в інтервʼю УНН Світлана Литвин, заступниця начальника відділу в управлінні нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Офісу Генерального прокурора, станом на 5 лютого 2026 року через "СтопТиск" надійшло 177 звернень, з яких 169 вже розглянуто.

За результатами перевірок у 36 випадках виявлено підстави для реагування та вжито заходів, це дозволило оперативно відновити порушені права підприємців. У 8 кримінальних провадженнях забезпечено ухвалення рішень у порядку ст. 284 КПК України. У деяких випадках ми навіть отримували листи з подяками за проведену роботу, пости у соціальних мережах. Це свідчать про важливість роботи порталу "СтопТиск" для бізнесу. Водночас у 133 випадках підстав для реагування не встановлено. Пояснюється це переважно тим, що не підтвердилися наведені заявниками обставини або не були виявлені ознаки незаконного тиску. Решта повідомлень перебувають у роботі – їх ретельно перевіряють, щоб забезпечити об'єктивний і повний розгляд - зазначила Литвин.

Незаконне переслідування все ще існує

Попри налагодження комунікації між бізнесом і державою все ще є випадки тиску на бізнес з боку правоохоронних органів та незаконних переслідувань підприємців. Наприклад йдеться про незаконне переслідування з боку силовиків низки компаній, визнаних стратегічно важливими для нашої держави.

Як повідомляв УНН, проти групи авіаційних компаній "Константа", куди входять ТОВ "Н3ОПЕРЕЙШІНС", ТОВ "КСЄНА" та ПрАТ "Авіакомпанія Константа", розслідується низка кримінальних проваджень, навіть поверхневе вивчення яких дозволяє зробити висновок про їх очевидну замовність.

Майже всі справи були відкриті за заявами ГО "Рада ветеранів АТО", яку повʼязують із головним конкурентом групи "Константа" на авіаринку - компанією "Українські вертольоти". Обидві борються за міжнародні контракти з авіаперевезень, зокрема й щодо супроводження місій ООН в африканські країни.

Заяви про нібито злочини подавались одразу у всі можливі правоохоронні органи і відкриті кримінальні провадження мають ідентичні фабули. Наприклад, наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12022000000001276. Формально йдеться про нібито пособництво державі-агресору та заволодіння майном. Справа була відкрита за заявою голови вже згаданого ГО "Рада ветеранів АТО" Павла Мошковського.

У своїй заяві він розповів про "теорію змови", направлену нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіагалузі, зокрема ДП "Антонов", яке, до речі, продовжує перебувати в державній власності. Водночас за майже чотири роки слідства жодних фактів, які б підтвердили ці твердження, слідством так і не було встановлено.

Попри те, що злочини цієї категорії належать до підслідності СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Не виключено, що в поліції просто не захотіли брати на себе відповідальність за закриття очевидно замовного провадження.

Варто зазначити, що в ході розслідування кримінальних справ слідчі ініціювали масштабні обшуки, наслідком яких стало вилучення техніки та арешти рахунків компаній, що фактично паралізувало господарську діяльність і призвело до зриву контрактів, зокрема й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій. Очевидно, саме це було метою відкриття кримінальних справ, а не реальний пошук істини, адже техніка та документація не повертається компаніям роками.

Аналогічні кримінальні провадження, відкриті заявами того ж ГО "Рада ветеранів АТО" у СБУ та ДБР, раніше вже були закриті через відсутність складу злочину. Окрім того, за даними УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній "Константа".

"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти

У компаніях наголошують, що всі іноземні контрагенти, зокрема в ОАЕ, проходили жорсткий міжнародний комплаєнс, а також фінансовий моніторинг державних банків, який не зафіксував жодних підозрілих фінансових операцій.

Варто зазначити, що ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і неприбуткових організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із провідних операторів літаків "Антонов" та експлуатантом найбільшого парку Ан-26, що робить її важливою частиною української авіаційної спроможності. На підприємстві створено повний цикл обслуговування літаків виробництва ДП "Антонов".

З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, які підтверджують її відповідність міжнародним вимогам. Авіакомпанії групи також регулярно проходять перевірки та аудити ООН у межах процедур відбору й нагляду за підрядниками.