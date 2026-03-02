$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
11:19 • 116 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 924 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 31337 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 64144 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 61130 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 66662 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 74203 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 74708 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78140 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79765 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 45891 перегляди
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 19224 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 17749 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 14911 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 21326 перегляди
Публікації
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 150 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 124254 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 130188 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 111399 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 112339 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Рафаель Гроссі
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 67376 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 65183 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 60633 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 58981 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 71173 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Brent
Фільм

Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні

Київ • УНН

 • 142 перегляди

В Україні інвестори відчувають постійне напруження через ризики війни, непередбачуваність регуляторної політики та тиск силових органів. Нардеп Ніна Южаніна наголошує на проблемах інвестиційного клімату, незважаючи на запуск Офісом Генпрокурора платформи "СтопТиск" для боротьби з тиском на бізнес.

Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні

В Україні зберігається високий рівень невизначеності для бізнесу, а інвестори перебувають у стані постійного напруження не лише через ризики, повʼязані з війною, а й через непередбачуваність регуляторної політики та тиск з боку силових органів. Про це у коментарі УНН розповіла член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Ви знаєте, останнім часом потрапляють на очі такі заяви посадовців, чи навіть депутатів, що стає страшно, наскільки інвестори наразі відчувають небезпеку щодо їх інвестицій в Україні. Не тільки через безпекові фактори, а й через якийсь незрозумілий підхід щодо розпорядження приватним капіталом

- зазначила Ніна Южаніна.

Зокрема, за її словами, тиск на бізнес з боку силовиків досі нікуди не зник.

Мені здається, цей тиск нікуди не пішов. Він як був, так і є

- зазначила нардеп.

За її словами, поряд із загрозою ракетних ударів інвестиційний клімат погіршують дискреційні норми законодавства та відсутність стабільних правил гри для приватного капіталу. Нардеп додала, що інвестори активно відстежують ситуацію в Україні, адже прямо чи опосередковано кожен з них може постраждати.

Тобто інвестиції можуть розлетітися від ракетного удару в одну мить. Але поруч іще купа невирішених питань, дискреційних моментів в законодавстві в Україні. Тому наразі ситуація така. Ситуація дуже напружена

- наголосила Ніна Южаніна.

Держава почала слухати бізнес

Для боротьби із тиском правоохоронців на бізнес в Україні Офіс Генерального прокурора запустив платформу "СтопТиск" - канал прямої комунікації бізнесу з прокуратурою, де підприємці можуть повідомляти про спроби незаконного впливу на них з боку правоохоронних або органів контролю.

Як розповіла в інтервʼю УНН Світлана Литвин, заступниця начальника відділу в управлінні нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Офісу Генерального прокурора, станом на 5 лютого 2026 року через "СтопТиск" надійшло 177 звернень, з яких 169 вже розглянуто.

За результатами перевірок у 36 випадках виявлено підстави для реагування та вжито заходів, це дозволило оперативно відновити порушені права підприємців. У 8 кримінальних провадженнях забезпечено ухвалення рішень у порядку ст. 284 КПК України. У деяких випадках ми навіть отримували листи з подяками за проведену роботу, пости у соціальних мережах. Це свідчать про важливість роботи порталу "СтопТиск" для бізнесу. Водночас у 133 випадках підстав для реагування не встановлено. Пояснюється це переважно тим, що не підтвердилися наведені заявниками обставини або не були виявлені ознаки незаконного тиску. Решта повідомлень перебувають у роботі – їх ретельно перевіряють, щоб забезпечити об'єктивний і повний розгляд

- зазначила Литвин.

Незаконне переслідування все ще існує

Попри налагодження комунікації між бізнесом і державою все ще є випадки тиску на бізнес з боку правоохоронних органів та незаконних переслідувань підприємців. Наприклад йдеться про незаконне переслідування з боку силовиків низки компаній, визнаних стратегічно важливими для нашої держави.

Як повідомляв УНН, проти групи авіаційних компаній "Константа", куди входять ТОВ "Н3ОПЕРЕЙШІНС", ТОВ "КСЄНА" та ПрАТ "Авіакомпанія Константа", розслідується низка кримінальних проваджень, навіть поверхневе вивчення яких дозволяє зробити висновок про їх очевидну замовність.

Майже всі справи були відкриті за заявами ГО "Рада ветеранів АТО", яку повʼязують із головним конкурентом групи "Константа" на авіаринку - компанією "Українські вертольоти". Обидві борються за міжнародні контракти з авіаперевезень, зокрема й щодо супроводження місій ООН в африканські країни.

Заяви про нібито злочини подавались одразу у всі можливі правоохоронні органи і відкриті кримінальні провадження мають ідентичні фабули. Наприклад, наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12022000000001276. Формально йдеться про нібито пособництво державі-агресору та заволодіння майном. Справа була відкрита за заявою голови вже згаданого ГО "Рада ветеранів АТО" Павла Мошковського.

У своїй заяві він розповів про "теорію змови", направлену нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіагалузі, зокрема ДП "Антонов", яке, до речі, продовжує перебувати в державній власності. Водночас за майже чотири роки слідства жодних фактів, які б підтвердили ці твердження, слідством так і не було встановлено.

Попри те, що злочини цієї категорії належать до підслідності СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Не виключено, що в поліції просто не захотіли брати на себе відповідальність за закриття очевидно замовного провадження.

Варто зазначити, що в ході розслідування кримінальних справ слідчі ініціювали масштабні обшуки, наслідком яких стало вилучення техніки та арешти рахунків компаній, що фактично паралізувало господарську діяльність і призвело до зриву контрактів, зокрема й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій. Очевидно, саме це було метою відкриття кримінальних справ, а не реальний пошук істини, адже техніка та документація не повертається компаніям роками.

Аналогічні кримінальні провадження, відкриті заявами того ж ГО "Рада ветеранів АТО" у СБУ та ДБР, раніше вже були закриті через відсутність складу злочину. Окрім того, за даними УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній "Константа".

"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти04.11.25, 08:30 • 79218 переглядiв

У компаніях наголошують, що всі іноземні контрагенти, зокрема в ОАЕ, проходили жорсткий міжнародний комплаєнс, а також фінансовий моніторинг державних банків, який не зафіксував  жодних підозрілих фінансових операцій.

Варто зазначити, що ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і неприбуткових організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із провідних операторів літаків "Антонов" та експлуатантом найбільшого парку Ан-26, що робить її важливою частиною української авіаційної спроможності. На підприємстві створено повний цикл обслуговування літаків виробництва ДП "Антонов". 

З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, які підтверджують її відповідність міжнародним вимогам. Авіакомпанії групи також регулярно проходять перевірки та аудити ООН у межах процедур відбору й нагляду за підрядниками.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Обшук
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Ніна Южаніна
Національна поліція України
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Служба безпеки України
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Об'єднані Арабські Емірати
Україна