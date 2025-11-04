"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти

Українська авіагалузь, попри війну та обмеження на цивільні перевезення, зберігає ділову активність та виконує важливі функції в оборонному секторі. Проте вже третій рік на ринку триває конфлікт, що загрожує його дестабілізації. І це не просто бізнесові суперечки, а потужний тиск на інших гравців з боку однієї компанії, до якого долучилися і силовики.

Залучення правоохоронців суттєво змінило баланс сил і тепер арешти бортів, зупинка ремонту бойової техніки можуть призвести не лише до зриву виконання державних контрактів, а й знищення третини потужностей і спроможностей вітчизняного авіабудування. У витоках та розвитку конфлікту розбирався УНН.

Компанія "Українські вертольоти" або з чого почався конфлікт?

Почалося все у червні 2022 року, коли правоохоронці затримали кінцевого бенефіціара компанії "Українські вертольоти" Володимира Ткаченка. Підставою для затримання стало те, що компанія після початку повномасштабного вторгнення не повернула 10 орендованих у Нацгвардії вертольотів. Хоча за договором була зобовʼязана це зробити після введення в країні воєнного стану.

Для кращого розуміння ситуації варто розібратися у тому, хто ж керує "Українськими вертольотами". Головою ради директорів і кінцевим бенефіціаром компанії є Володимир Ткаченко.

Виконавчим директором в компанії працює Сергій Букорос, який раніше керував Управлінням правового забезпечення Генерального штабу та юридичної служби Збройних сил України.

Ще одним виконавчим директором є Сергій Яровий, який раніше працював заступником у двох міністрів внутрішніх справ й відповідав за Нацгвардію.

Виконавчим директором компанії "Українські вертольоти" також вказана Гончарова Олена Валентинівна. Нам вдалося знайти її декларацію за 2023 рік, подану нею як начальником відділу Національного агентства з питань запобігання корупції. У ній серед іншого вона вказала, що отримала зарплату в розмірі 369 580 гривень та "інше додаткове благо" у розмірі 43 479 гривень від "Українських вертольотів".

Директором ТОВ "Вертолітний тренувальний центр" (дочірньої компанії "Українських вертольотів") є СтороженкоЮрій Олексійович, який свого часу очолював Вінницьку та Тернопільську митниці

В "Українських вертольотах" працюють й інші особи, які за даними ЗМІ, з досвідом керівної роботи у МВС, ЗСУ, податковій, Укроборонпромі, а також мають розгалужені звʼязки в українській судовій системі.

Тож очевидно, добираючи менеджмент у свою компанію Володимир Ткаченко робить ставку на звʼязки кандидатів з силовим блоком і дотичних органах.

Цим і пояснюється легкість, з якою "Українські вертольоти" отримали в оренду вертольоти у Нацгвардії, а також Збройних силах України ще у 2002 році, а потім з легкістю продовжували дію контрактів.

Знищення конкурентів руками слідчих

Після того як орендовані "Українськими вертольотами" гелікоптери все ж вдалося частково (без однієї знищеної машини) повернути Нацгвардії Володимир Ткаченко очевидно вирішив зміцнити своє становище на українському авіаринку та зберегти співпрацю з ООН шляхом знищення конкурентів. Під удар потрапила група компаній "Константа", куди входять "Авіакомпанія Константа", "H3Operations" та "Ксєна".

З того часу на ці компанії посипалися кримінальні провадження, відкриті за заявами ГО, підконтрольні менеджменту "Українських вертольотів".

Наприклад, у 2022 році проти компаній з групи "Константа" слідчим управлінням Нацполу було відкрито 3 кримінальні справи.

Зокрема, кримінальне провадження № ​​62022100110000071 від 18.07.2022 року проти компанії "H3Operations" було розпочате через можливу змову з митниками для ввезення товару подвійного призначення без необхідної дозвільної документації і сплати мит. Йшлося про ввезення в Україну гелікоптера Мі-8МТВ-1. Примітно, що аналогічна справа розслідувалась раніше і проти компанії "Українські вертольоти", але завдяки звʼязкам Ткаченка у правоохоронних органах її вдалося закрити. Тож, очевидно, вирішили зекономити сили і замінити лише назви компаній у фабулі.

Ще одне кримінальне провадження № 12022000000001276 було відкрите 25.11.2022 року проти "Константи" через начебто умисну допомогу державі-агресору шляхом підготовки і передачі матеріальних ресурсів. Очолив слідчу групу О.О. Жигун. Як і у першому випадку, тут також була використана фабула, за якою проводилось розслідування проти "Українських вертольотів".

Не менш дивним виявилося й кримінальне провадження №12022000000000266, відкрите 29.03.2022 року проти цієї ж авіакомпанії слідчим А.В.Сукачом. Йшлося про нібито подачу документів про працевлаштування для виїзду чоловіків призовного віку у воєнний час. Хоча відомо, що українські екіпажі "Константи" за кордоном регулярно беруть участь у міжнародних місіях з гасіння лісових пожеж, а також беруть участь у місіях ООН. У цьому кримінальному провадженні також згадується компанія "МС Авіа-Грейд", яка працює в Україні і до якої група "Константа" вже немає ніякого відношення.

Ще одне кримінальне провадження №22023000000000628 було відкрите СБУ 21.06.2023 року проти "Авіакомпанії Константа" через начебто пособництво державі-агресору.

Приводом для відкриття справи стала закупівля деталей російського виробництва до радянських вертольотів. І нікого не зупинило, що деталі були виготовлені ще до початку війни і придбані в третіх країнах. При цьому фахівці наголошують, що аналогів комплектуючих до такої техніки не існує і деталі потрібно шукати по всьому світу. Ба більше, військові експерти та експерти у сфері безпеки наголошують, що рф активно протидіє таким закупівлям і робить усе можливе, щоб українські компанії не могли знайти необхідні компоненти.

Але саме відкриття цього кримінального провадження було необхідне "Українським вертольотам" аби ініціювати процес введення санкційних обмежень проти групи компаній "Константа" і таким чином, руками правоохоронців, прибрати основного конкурента з ринку раз і назавжди. Активна медіакампанія є цьому підтвердженням.

До кримінального переслідування компаній групи "Константа" спробували залучити й Державне бюро розслідувань. У квітні 2023 року було відкрите провадження №62023000000000305 проти "Авіакомпанії Константа" через начебто перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Однак правоохоронці швидко зрозуміли, що стали інструментом у конкурентній боротьбі і закрили справу за відсутністю складу злочину. Цікаво, що саме "Українські вертольоти" потрапили в гучний скандал через перешкоджання армії, бо відмовились повертати ЗСУ бойові вертольоти, взяті в оренду у військових частин, про що згадувалось раніше.

Ще дві справи проти компаній з групи "Константа" відкрило вже Бюро економічної безпеки у 2024 та 2025 роках. Обидва кримінальних провадження №72024001120000033 та № 72025001220000034 були відкриті проти компанії "H3Operations" з різницею рівно в рік. Очевидною метою було блокування будь-якої господарської діяльності, що в авіаційній сфері дорівнює знищенню компанії.

Як мінімум наявність 6 кримінальних проваджень проти одних і тих же компаній мала б насторожити прокурорів, однак жодних зауважень чи перевірок з боку процесуальних керівників очевидно проведено не було.

Така ситуація дала змогу власнику "Українських вертольотів" швидко зрозуміти, що зі своїми розгалуженими звʼязками у правоохоронних органах кримінальні справи в подальшому можна використовувати не тільки для особистої помсти, але й для знищення конкурентів на ринку авіабудування.

"МС Авіа-Грейд" під тиском правоохоронців

Під удар також потрапила компанія ТОВ НВФ "МС Авіа-Грейд", до управління якою група "Константа" не має жодного стосунку з 2023 року. Кількість кримінальних справ, те, що їх відкривали одні й ті ж слідчі фактично в один день, свідчать про те, що "Українські вертольоти" здійснювали систематичний тиск на бізнес руками правоохоронців з метою вижити з ринку конкурентів. Адже "МС Авіа-Грейд" - одне з небагатьох в Україні підприємство, яке може виконувати складні роботи з ремонту та модернізації та озброєння гелікоптерів за державними контрактами.

Так, з 2021 року проти "МС Авіа-Грейд" було відкрито 12 (!!!) кримінальних проваджень. При цьому половина з них перебували у слідчого Державного бюро розслідувань Олександра Победнова. Одна кримінальна справа №62023000000000305, відкрита через начебто перешкоджання діяльності ЗСУ, вже закрита за відсутністю складу злочину. Ще два провадження обʼєднані в одне.

Ще 4 справи відкриті різними підрозділами Національної поліції.

Два провадження були відкриті СБУ. Про одну кримінальну справу вже згадувалося вище - вона була відкрита з метою введення санкцій проти групи компаній "Константа". Ще одна - №22024000000000418 була розпочата українською спецслужбою через начебто пошкодження радіостанції одного з вертольотів і завищення вартості робіт з його модернізації.

Більшість справ проти "МС Авіа-Грейд" фактично лежать мертвим грузом, а для того, щоб підприємство "не розслаблялось" туди періодично приходять з обшуками силовики.

Ба більше, після відкриття кримінальних проваджень в першу чергу арештовували майно компанії та вертольоти, які вона ремонтувала і модернізовувала. Так під арешт потрапили зокрема бойові вертольоти, які модернізовувало і ремонтувало МС "Авіа-Грейд" і які б могли виконувати бойові завдання, замість того щоб припадати пилом в ангарах.

Був навіть випадок, коли через вилучення первинної документації щодо ремонту вертольотів під час одного з обшуків підприємство довгий час не могло повернути вертоліт силам Нацгвардії і у підсумку він був знищений в результаті ворожого обстрілу. Варто зауважити, що слідчі свідомо затягували питання повернення ремонтної документації, адже вона стосувалася ремонту вертольотів, які вже експлуатувалися і налітали понад 500 годин.

Близько двох десятків кримінальних справ, відкритих одними й тими ж слідчими, які роками не розслідуються, яскраво свідчать про тиск на бізнес і спроби за всяку ціну знищити конкурента.

На цьому тлі неминуче постають питання: чи можуть бізнесові інтереси переважати над потребами оборони? І чому силовики, замість ефективного виконання своїх обов’язків, відпрацьовують чиїсь замовлення, фактично блокуючи виконання державних контактів? Як всі ці події корелюються із заявленим курсом нового Генерального прокурора Руслана Кравченка – зупинити тиск правоохоронців на бізнес? Чому в першу чергу не проводиться ревізія кримінальних справ проти підприємств, які виконують оборонні замовлення і забезпечують армії боєздатність?

Ця неконкурентна боротьба вже вийшла за межі бізнес-суперечки і створює загрозу підриву національної безпеки.