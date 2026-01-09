У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину

Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік", передає УНН із посиланням на СБУ.

За даними СБУ, серед знайдених наразі деталей:

▪️ блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);

▪️ запчастини з двигунної установки;

▪️ фрагменти механізму орієнтації;

▪️ сопла з платформи блоку розведення тощо.

Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф.

За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети "Орєшнік" середнього радіусу дії класу "земля-земля" з російського полігону "Капустин Яр".

Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов - наголосили у Службі безпеки.

Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину рф для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) триває.

Заходи проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Доповнення

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН, засідання Ради Україна-НАТО, реагування в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, після тверджень рф про застосування БРСД, так званого "орєшніка", проти Львівської області.