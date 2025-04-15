Каролін Левітт

Президент Трамп висловив своє невдоволення коментарями лідерів обох сторін конфлікту та продовжує працювати над його завершенням. Його команди також залучені до цього процесу.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у
15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім
підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.
Дональд Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС. Речниця Білого дому Лівітт заявила, що якщо США
володітимуть українськими АЕС, це було б найкращим захистом для цих об'єктів.