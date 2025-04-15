Каролін Левітт

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

Дональд Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС. Речниця Білого дому Лівітт заявила, що якщо США володітимуть українськими АЕС, це було б найкращим захистом для цих об'єктів.