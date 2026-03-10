$43.900.1750.710.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

ВМС США не супроводжували нафтовий танкер через Ормузьку протоку - Білий дім

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Керолайн Лівітт назвала хибною інформацію про допомогу флоту нафтовому судну. Повідомлення міністра енергетики видалили.

ВМС США не супроводжували нафтовий танкер через Ормузьку протоку - Білий дім

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що повідомлення міністра енергетики про те, що ВМС США допомагали нафтовому танкеру в Ормузькій протоці, є хибним, передає УНН із посиланням на AP.

"Я можу підтвердити, що ВМС США наразі не супроводжували танкер чи судно, хоча, звісно, ​​така можливість існує", — сказала Лівітт журналістам на брифінгу.

У Білому домі запевняють, що війна з Іраном призведе до зниження цін на бензин у "довгостроковій перспективі"10.03.26, 20:36 • 1358 переглядiв

Лівітт сказала, що у неї не було можливості поговорити з міністром енергетики з приводу повідомлення, яке вводило в оману і викликало реакцію на енергетичних ринках. Але вона додала, що "повідомлення було досить швидко видалено".

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 8789 переглядiв

Видання зауважує, що перспектива військового супроводу може відкрити протоку для ключових постачань нафти та природного газу, що допоможе знизити ціновий тиск, створений війною США та Ізраїлю з Іраном.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що судно, що перевозило мільйон барелів саудівської нафти, пройшло через Ормузьку протоку в останні дні, ставши одним з перших великих танкерів, що залишили Перську затоку після того, як рух через цю вузьку протоку практично припинився.

Антоніна Туманова

