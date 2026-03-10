ВМС США не супроводжували нафтовий танкер через Ормузьку протоку - Білий дім

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що повідомлення міністра енергетики про те, що ВМС США допомагали нафтовому танкеру в Ормузькій протоці, є хибним, передає УНН із посиланням на AP.

"Я можу підтвердити, що ВМС США наразі не супроводжували танкер чи судно, хоча, звісно, ​​така можливість існує", — сказала Лівітт журналістам на брифінгу.

У Білому домі запевняють, що війна з Іраном призведе до зниження цін на бензин у "довгостроковій перспективі"

Лівітт сказала, що у неї не було можливості поговорити з міністром енергетики з приводу повідомлення, яке вводило в оману і викликало реакцію на енергетичних ринках. Але вона додала, що "повідомлення було досить швидко видалено".

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку

Видання зауважує, що перспектива військового супроводу може відкрити протоку для ключових постачань нафти та природного газу, що допоможе знизити ціновий тиск, створений війною США та Ізраїлю з Іраном.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що судно, що перевозило мільйон барелів саудівської нафти, пройшло через Ормузьку протоку в останні дні, ставши одним з перших великих танкерів, що залишили Перську затоку після того, як рух через цю вузьку протоку практично припинився.