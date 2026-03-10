ВМС США не сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив - Белый дом

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
17:36 • 7662 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 23069 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 25007 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 18727 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 25843 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 27700 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 41718 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 51617 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52757 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84821 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.2м/с
59%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 25848 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto10 марта, 12:51 • 17825 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 18595 просмотра
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал10 марта, 13:24 • 9024 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 12583 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 12647 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 23070 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 25008 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 41718 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 51617 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Реджеп Тайип Эрдоган
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 3846 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 6472 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 18651 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 25913 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 29619 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Шахед-136

ВМС США не сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив - Белый дом

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Кэролайн Ливитт назвала ложной информацию о помощи флота нефтяному судну. Сообщение министра энергетики удалили.

ВМС США не сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сообщение министра энергетики о том, что ВМС США помогали нефтяному танкеру в Ормузском проливе, является ложным, передает УНН со ссылкой на AP.

"Я могу подтвердить, что ВМС США в настоящее время не сопровождали танкер или судно, хотя, конечно, такая возможность существует", — сказала Ливитт журналистам на брифинге.

В Белом доме уверяют, что война с Ираном приведет к снижению цен на бензин в "долгосрочной перспективе"10.03.26, 20:36 • 1336 просмотров

Ливитт сказала, что у нее не было возможности поговорить с министром энергетики по поводу сообщения, которое вводило в заблуждение и вызвало реакцию на энергетических рынках. Но она добавила, что "сообщение было довольно быстро удалено".

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив03.03.26, 22:42 • 8789 просмотров

Издание отмечает, что перспектива военного сопровождения может открыть пролив для ключевых поставок нефти и природного газа, что поможет снизить ценовое давление, созданное войной США и Израиля с Ираном.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что судно, перевозившее миллион баррелей саудовской нефти, прошло через Ормузский пролив в последние дни, став одним из первых крупных танкеров, покинувших Персидский залив после того, как движение через этот узкий пролив практически прекратилось.

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Каролин Ливитт
Израиль
Военно-морской флот США
Белый дом
Соединённые Штаты
Иран