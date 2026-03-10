ВМС США не сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив - Белый дом
Киев • УНН
Кэролайн Ливитт назвала ложной информацию о помощи флота нефтяному судну. Сообщение министра энергетики удалили.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сообщение министра энергетики о том, что ВМС США помогали нефтяному танкеру в Ормузском проливе, является ложным, передает УНН со ссылкой на AP.
"Я могу подтвердить, что ВМС США в настоящее время не сопровождали танкер или судно, хотя, конечно, такая возможность существует", — сказала Ливитт журналистам на брифинге.
Ливитт сказала, что у нее не было возможности поговорить с министром энергетики по поводу сообщения, которое вводило в заблуждение и вызвало реакцию на энергетических рынках. Но она добавила, что "сообщение было довольно быстро удалено".
Издание отмечает, что перспектива военного сопровождения может открыть пролив для ключевых поставок нефти и природного газа, что поможет снизить ценовое давление, созданное войной США и Израиля с Ираном.
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что судно, перевозившее миллион баррелей саудовской нефти, прошло через Ормузский пролив в последние дни, став одним из первых крупных танкеров, покинувших Персидский залив после того, как движение через этот узкий пролив практически прекратилось.