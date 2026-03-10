ВМС США не сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сообщение министра энергетики о том, что ВМС США помогали нефтяному танкеру в Ормузском проливе, является ложным, передает УНН со ссылкой на AP.

"Я могу подтвердить, что ВМС США в настоящее время не сопровождали танкер или судно, хотя, конечно, такая возможность существует", — сказала Ливитт журналистам на брифинге.

В Белом доме уверяют, что война с Ираном приведет к снижению цен на бензин в "долгосрочной перспективе"

Ливитт сказала, что у нее не было возможности поговорить с министром энергетики по поводу сообщения, которое вводило в заблуждение и вызвало реакцию на энергетических рынках. Но она добавила, что "сообщение было довольно быстро удалено".

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Издание отмечает, что перспектива военного сопровождения может открыть пролив для ключевых поставок нефти и природного газа, что поможет снизить ценовое давление, созданное войной США и Израиля с Ираном.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что судно, перевозившее миллион баррелей саудовской нефти, прошло через Ормузский пролив в последние дни, став одним из первых крупных танкеров, покинувших Персидский залив после того, как движение через этот узкий пролив практически прекратилось.