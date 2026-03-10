В Белом доме уверяют, что война с Ираном приведет к снижению цен на бензин в "долгосрочной перспективе"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила во вторник, что война США с Ираном приведет к снижению цен на бензин для американцев в "долгосрочной перспективе", несмотря на недавний резкий рост цен на энергоносители во всем мире, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Могу заверить американский народ, что недавний рост цен на нефть и газ носит временный характер, и эта операция приведет к снижению цен на бензин в долгосрочной перспективе", - сказала она на пресс-конференции.

Ливитт не уточнила, сколько времени потребуется для снижения цен. Но она настаивала на том, что администрация работает над противодействием энергетическому шоку, вызванному войной, в том числе предлагая страхование танкеров, пересекающих Ормузский пролив, и отменяя некоторые санкции, связанные с нефтью.

"Военные США разрабатывают дополнительные операции в соответствии с директивой президента о сохранении открытого Ормузского пролива", - сказала Ливитт. "Я не буду разглашать, как выглядят эти варианты, но знайте, что президент не боится их использовать".

