Ексклюзив
17:36 • 4612 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 18188 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 22185 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 16880 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 24124 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 26884 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 40368 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 50445 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52467 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84564 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

У Білому домі запевняють, що війна з Іраном призведе до зниження цін на бензин у "довгостроковій перспективі"

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Керолайн Лівітт заявила про тимчасовий характер зростання цін на нафту. Адміністрація США планує відкрити Ормузьку протоку та скасувати нафтові санкції.

У Білому домі запевняють, що війна з Іраном призведе до зниження цін на бензин у "довгостроковій перспективі"

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила у вівторок, що війна США з Іраном призведе до зниження цін на бензин для американців у "довгостроковій перспективі", незважаючи на недавнє різке зростання цін на енергоносії в усьому світі, передає УНН із посиланням на CNN.

"Можу запевнити американський народ, що недавнє зростання цін на нафту та газ носить тимчасовий характер, і ця операція призведе до зниження цін на бензин у довгостроковій перспективі", - сказала вона на пресконференції.

Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"09.03.26, 23:50 • 13572 перегляди

Лівітт не уточнила, скільки часу буде потрібно для зниження цін. Але вона наполягала на тому, що адміністрація працює над протидією енергетичному шоку, викликаному війною, у тому числі пропонуючи страхування танкерів, які перетинають Ормузьку протоку, та скасовуючи деякі санкції, пов'язані з нафтою.

"Військові США розробляють додаткові операції відповідно до директиви президента про збереження відкритої Ормузької протоки", - сказала Лівітт. "Я не розголошуватиму, як виглядають ці варіанти, але знайте, що президент не боїться їх використовувати".

Радники Трампа закликають його знайти "вихід" із війни з Іраном через політичні ризики - WSJ10.03.26, 15:13 • 3508 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Енергетика
Керолайн Левітт
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Іран