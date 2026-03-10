У Білому домі запевняють, що війна з Іраном призведе до зниження цін на бензин у "довгостроковій перспективі"

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила у вівторок, що війна США з Іраном призведе до зниження цін на бензин для американців у "довгостроковій перспективі", незважаючи на недавнє різке зростання цін на енергоносії в усьому світі, передає УНН із посиланням на CNN.

"Можу запевнити американський народ, що недавнє зростання цін на нафту та газ носить тимчасовий характер, і ця операція призведе до зниження цін на бензин у довгостроковій перспективі", - сказала вона на пресконференції.

Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"

Лівітт не уточнила, скільки часу буде потрібно для зниження цін. Але вона наполягала на тому, що адміністрація працює над протидією енергетичному шоку, викликаному війною, у тому числі пропонуючи страхування танкерів, які перетинають Ормузьку протоку, та скасовуючи деякі санкції, пов'язані з нафтою.

"Військові США розробляють додаткові операції відповідно до директиви президента про збереження відкритої Ормузької протоки", - сказала Лівітт. "Я не розголошуватиму, як виглядають ці варіанти, але знайте, що президент не боїться їх використовувати".

