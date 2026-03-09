Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"
Київ • УНН
Президент США заявив про успішне завершення операції проти Ірану. Тегеран у відповідь оголосив про готовність до тривалої війни та нових атак.
Президент США Дональд Трамп під час виступу на конференції республіканців у Палаті представників у Доралі, штат Флорида назвав нинішню війну в Ірані "короткостроковою екскурсією". Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, "наша країна справляється дуже добре".
Я маю на увазі, на рівні, про який ніхто не думав. Ми зробили невелику екскурсію, бо відчували, що повинні це зробити, щоб позбутися якогось зла. Я думаю, ви побачите, що це буде короткострокова екскурсія
Видання вказує, що заява президента США прозвучала лише через кілька годин після того, як міністр оборони Піт Хегсет ретвітнув зображення, на якому, зокрема, написано: "Ми тільки почали воювати".
Тим часом неназваний високопоставлений іранський чиновник повідомив ЗМІ, що Тегеран готовий до тривалої війни, і дав зрозуміти, що готовий продовжувати атаки на країни Перської затоки, намагаючись переконати Трампа вийти з конфлікту.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про знищення іранського флоту, авіації та виробництва дронів. Трамп підкреслив відсутність у Ірану військового потенціалу.
