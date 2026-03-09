$43.730.0850.540.36
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

Президент США заявив про успішне завершення операції проти Ірану. Тегеран у відповідь оголосив про готовність до тривалої війни та нових атак.

Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"

Президент США Дональд Трамп під час виступу на конференції республіканців у Палаті представників у Доралі, штат Флорида назвав нинішню війну в Ірані "короткостроковою екскурсією". Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, "наша країна справляється дуже добре".

Я маю на увазі, на рівні, про який ніхто не думав. Ми зробили невелику екскурсію, бо відчували, що повинні це зробити, щоб позбутися якогось зла. Я думаю, ви побачите, що це буде короткострокова екскурсія

- сказав Трамп.

Видання вказує, що заява президента США прозвучала лише через кілька годин після того, як міністр оборони Піт Хегсет ретвітнув зображення, на якому, зокрема, написано: "Ми тільки почали воювати".

Тим часом неназваний високопоставлений іранський чиновник повідомив ЗМІ, що Тегеран готовий до тривалої війни, і дав зрозуміти, що готовий продовжувати атаки на країни Перської затоки, намагаючись переконати Трампа вийти з конфлікту.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про знищення іранського флоту, авіації та виробництва дронів. Трамп підкреслив відсутність у Ірану військового потенціалу.

Вадим Хлюдзинський

Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран