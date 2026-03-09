Трамп назвав "великою помилкою" обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп розкритикував призначення сина аятоли новим верховним лідером Ірану. Президент США сумнівається у тривалості правління нового наступника.
Президент США Дональд Трамп назвав обрання Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану "великою помилкою", передає УНН із посиланням на NBC News.
Деталі
У своїх подальших коментарях Дональд Трамп заявив, що обрання Моджтаби Хаменеї наступним верховним лідером Ірану — це велика помилка.
"Я думаю, вони припустилися великої помилки. Я не знаю, чи триватиме це довго. Я думаю, вони припустилися помилки", - сказав американський лідер.
Президент США раніше заявляв, що син покійного аятоли був би "неприйнятним" вибором, а Ізраїль пообіцяв переслідувати будь-якого наступника.
Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 7447 переглядiв