Трамп назвав "великою помилкою" обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану

Президент США Дональд Трамп назвав обрання Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану "великою помилкою", передає УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

У своїх подальших коментарях Дональд Трамп заявив, що обрання Моджтаби Хаменеї наступним верховним лідером Ірану — це велика помилка.

"Я думаю, вони припустилися великої помилки. Я не знаю, чи триватиме це довго. Я думаю, вони припустилися помилки", - сказав американський лідер.

Президент США раніше заявляв, що син покійного аятоли був би "неприйнятним" вибором, а Ізраїль пообіцяв переслідувати будь-якого наступника.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"