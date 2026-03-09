$43.730.0850.540.36
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
19:03 • 8780 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 14242 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 22066 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 28848 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 19767 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 43164 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30765 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47061 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65490 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Трамп назвав "великою помилкою" обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану

Київ • УНН

 • 5744 перегляди

Дональд Трамп розкритикував призначення сина аятоли новим верховним лідером Ірану. Президент США сумнівається у тривалості правління нового наступника.

Президент США Дональд Трамп назвав обрання Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану "великою помилкою", передає УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

У своїх подальших коментарях Дональд Трамп заявив, що обрання Моджтаби Хаменеї наступним верховним лідером Ірану — це велика помилка.

"Я думаю, вони припустилися великої помилки. Я не знаю, чи триватиме це довго. Я думаю, вони припустилися помилки", - сказав американський лідер.

Президент США раніше заявляв, що син покійного аятоли був би "неприйнятним" вибором, а Ізраїль пообіцяв переслідувати будь-якого наступника.

Антоніна Туманова

Світ
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран