Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана "большой ошибкой", передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

В своих дальнейших комментариях Дональд Трамп заявил, что избрание Моджтабы Хаменеи следующим верховным лидером Ирана — это большая ошибка.

"Я думаю, они совершили большую ошибку. Я не знаю, продлится ли это долго. Я думаю, они совершили ошибку", - сказал американский лидер.

Президент США ранее заявлял, что сын покойного аятоллы был бы "неприемлемым" выбором, а Израиль пообещал преследовать любого преемника.

