Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
19:03 • 1302 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
16:44 • 10369 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 19166 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 26169 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 18172 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 40214 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30349 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46872 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65390 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 110325 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 33608 просмотра
Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана9 марта, 12:07 • 11311 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 15784 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 21951 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 6848 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 22063 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 33723 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 40197 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 44020 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 110314 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Юлия Свириденко
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Турция
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo17:41 • 3796 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 5192 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 6350 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 6910 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 15866 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Золото
Социальная сеть

Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал назначение сына аятоллы новым верховным лидером Ирана. Президент США сомневается в продолжительности правления нового преемника.

Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана "большой ошибкой", передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

В своих дальнейших комментариях Дональд Трамп заявил, что избрание Моджтабы Хаменеи следующим верховным лидером Ирана — это большая ошибка.

"Я думаю, они совершили большую ошибку. Я не знаю, продлится ли это долго. Я думаю, они совершили ошибку", - сказал американский лидер.

Президент США ранее заявлял, что сын покойного аятоллы был бы "неприемлемым" выбором, а Израиль пообещал преследовать любого преемника.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"05.03.26, 19:09 • 7437 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран