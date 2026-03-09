Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
Киев • УНН
Дональд Трамп раскритиковал назначение сына аятоллы новым верховным лидером Ирана. Президент США сомневается в продолжительности правления нового преемника.
Президент США Дональд Трамп назвал избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана "большой ошибкой", передает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
В своих дальнейших комментариях Дональд Трамп заявил, что избрание Моджтабы Хаменеи следующим верховным лидером Ирана — это большая ошибка.
"Я думаю, они совершили большую ошибку. Я не знаю, продлится ли это долго. Я думаю, они совершили ошибку", - сказал американский лидер.
Президент США ранее заявлял, что сын покойного аятоллы был бы "неприемлемым" выбором, а Израиль пообещал преследовать любого преемника.
