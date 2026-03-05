$43.720.26
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в назначении следующего лидера Ирана, отвергнув кандидатуру Моджтабы Хаменеи. Он считает сына Хаменеи "легковесом" и требует избрания того, кто принесет мир в Иран.

Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он должен "участвовать в назначении" следующего лидера Ирана, отвергнув перспективу того, что Моджтаба Хаменеи сменит своего отца, покойного верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, передает УНН со ссылкой на CNN.

Они зря тратят время. Сын Хаменеи — легковес. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси в Венесуэле 

— сказал Трамп изданию Axios, имея в виду Делси Родригес из Венесуэлы, которая заняла пост после захвата США Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что не одобрит преемника, который продолжит политику бывшего верховного лидера Ирана.

"Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим того, кто принесет гармонию и мир в Иран", — сказал Трамп, предупредив, что назначение лидера, идущего тем же путем, может заставить Соединенные Штаты вернуться к войне "через пять лет".

Его комментарии прозвучали всего через день после того, как Белый дом предположил, что смена режима в Иране не является главной целью военной кампании президента.

В Иране избрали нового Верховного лидера страны03.03.26, 23:33 • 30128 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира