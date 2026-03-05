Трамп хочет быть "вовлеченным в назначение" следующего лидера Ирана, а сына Хаменеи называет "неприемлемым"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в назначении следующего лидера Ирана, отвергнув кандидатуру Моджтабы Хаменеи. Он считает сына Хаменеи "легковесом" и требует избрания того, кто принесет мир в Иран.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он должен "участвовать в назначении" следующего лидера Ирана, отвергнув перспективу того, что Моджтаба Хаменеи сменит своего отца, покойного верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, передает УНН со ссылкой на CNN.
Они зря тратят время. Сын Хаменеи — легковес. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси в Венесуэле
Трамп заявил, что не одобрит преемника, который продолжит политику бывшего верховного лидера Ирана.
"Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим того, кто принесет гармонию и мир в Иран", — сказал Трамп, предупредив, что назначение лидера, идущего тем же путем, может заставить Соединенные Штаты вернуться к войне "через пять лет".
Его комментарии прозвучали всего через день после того, как Белый дом предположил, что смена режима в Иране не является главной целью военной кампании президента.
В Иране избрали нового Верховного лидера страны03.03.26, 23:33 • 30128 просмотров