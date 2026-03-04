Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона

В Лондоне представили новый семейный портрет легендарного британского музыканта Элтона Джона, который он создал вместе со своим мужем Дэвидом Фернишем и их сыновьями. Фотографию представили в Национальной портретной галерее, где она сразу привлекла внимание публики и вызвала теплые отзывы поклонников артиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hellomag.

На снимке семья позирует в собственном доме в Старом Виндзоре. В кадре — 15-летний Закари и 13-летний Элайджа, а также семейный лабрадор, что добавило фотографии домашнего уюта и естественности. Атмосфера работы — спокойная и непринужденная, без сценического пафоса, к которому привыкли фанаты музыканта.

Автором портрета стала известная американская фотограф Кэтрин Опи. Она известна вниманием к деталям и умением тонко передавать характер своих героев через пространство и композицию. На этот раз ей удалось создать камерный, почти интимный образ семьи, показав ее вне сцены и публичной жизни.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш неоднократно признавались, что давно восхищаются творчеством Опи, поэтому с удовольствием согласились доверить ей создание такого личного портрета. Супруги отметили, что гордятся тем, что работы фотографа есть в их коллекции.

Новый портрет стал не только художественным событием, но и напоминанием о важности семейных ценностей. За образом мировой звезды и громких титулов предстает прежде всего любящий муж и заботливый отец — именно эту сторону жизни музыканта удалось передать в представленной работе.



