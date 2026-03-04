$43.450.22
Эксклюзив
12:44 • 426 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 11195 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 38193 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 67845 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 57816 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 62663 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 59056 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 33808 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28303 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26087 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Эксклюзивы
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

В Национальной портретной галерее Лондона представили новый семейный портрет Элтона Джона с мужем Дэвидом Фернишем и их сыновьями Закари и Элайджей. Автором фотографии, сделанной в их доме в Старом Виндзоре, стала фотограф Кэтрин Опи.

Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона

В Лондоне представили новый семейный портрет легендарного британского музыканта Элтона Джона, который он создал вместе со своим мужем Дэвидом Фернишем и их сыновьями. Фотографию представили в Национальной портретной галерее, где она сразу привлекла внимание публики и вызвала теплые отзывы поклонников артиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hellomag.

На снимке семья позирует в собственном доме в Старом Виндзоре. В кадре — 15-летний Закари и 13-летний Элайджа, а также семейный лабрадор, что добавило фотографии домашнего уюта и естественности. Атмосфера работы — спокойная и непринужденная, без сценического пафоса, к которому привыкли фанаты музыканта.

Автором портрета стала известная американская фотограф Кэтрин Опи. Она известна вниманием к деталям и умением тонко передавать характер своих героев через пространство и композицию. На этот раз ей удалось создать камерный, почти интимный образ семьи, показав ее вне сцены и публичной жизни.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш неоднократно признавались, что давно восхищаются творчеством Опи, поэтому с удовольствием согласились доверить ей создание такого личного портрета. Супруги отметили, что гордятся тем, что работы фотографа есть в их коллекции.

Новый портрет стал не только художественным событием, но и напоминанием о важности семейных ценностей. За образом мировой звезды и громких титулов предстает прежде всего любящий муж и заботливый отец — именно эту сторону жизни музыканта удалось передать в представленной работе.

Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть03.03.26, 14:11 • 37602 просмотра

Станислав Кармазин

