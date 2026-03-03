Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке

Активные боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на обеспечение Украины ракетами для противовоздушной обороны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Подробности

Украинский лидер убежден: война на Ближнем Востоке может создать риски для поставок ракет к системам ПВО Украине, в частности для Patriot, поскольку США и их союзники могут переориентировать запасы на собственную оборону.

По словам Главы государства, сейчас Киев не получал сигналов от США или Европы об остановке или проблемах в работе механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), по которому американское вооружение закупается за счет европейского финансирования. В то же время, подчеркнул он, интенсивность боевых действий на Ближнем Востоке потенциально будет влиять на доступность компонентов и боеприпасов для противовоздушной обороны.

Зеленский напомнил, что во время предыдущего обострения в регионе летом 2025 года темпы поставок отдельных позиций для Украины замедлялись, и выразил опасения, что подобный сценарий может повториться.

Справка

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – механизм, в рамках которого страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины по согласованному перечню приоритетных потребностей.

Днем ранее Президент Зеленский заявил, что Киев следит за ситуацией на Ближнем Востоке, поддерживая контакт с партнерами относительно стабильности программы PURL.