9706 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
публикации
Эксклюзивы
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 22 просмотра

Президент Зеленский заявил, что активные боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на обеспечение Украины ракетами для ПВО, в частности Patriot. Он отметил, что США и союзники могут переориентировать запасы на собственную оборону.

Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке

Активные боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на обеспечение Украины ракетами для противовоздушной обороны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Подробности

Украинский лидер убежден: война на Ближнем Востоке может создать риски для поставок ракет к системам ПВО Украине, в частности для Patriot, поскольку США и их союзники могут переориентировать запасы на собственную оборону.

По словам Главы государства, сейчас Киев не получал сигналов от США или Европы об остановке или проблемах в работе механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), по которому американское вооружение закупается за счет европейского финансирования. В то же время, подчеркнул он, интенсивность боевых действий на Ближнем Востоке потенциально будет влиять на доступность компонентов и боеприпасов для противовоздушной обороны.

Зеленский напомнил, что во время предыдущего обострения в регионе летом 2025 года темпы поставок отдельных позиций для Украины замедлялись, и выразил опасения, что подобный сценарий может повториться.

Справка

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – механизм, в рамках которого страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины по согласованному перечню приоритетных потребностей.

Днем ранее Президент Зеленский заявил, что Киев следит за ситуацией на Ближнем Востоке, поддерживая контакт с партнерами относительно стабильности программы PURL.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев