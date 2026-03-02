Зеленський розповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні за програмою PURL

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами заявив, що Київ уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході та підтримує постійний контакт із міжнародними партнерами щодо стабільності програми PURL. Про це пише УНН.

Глава держави зазначив, що під час останньої розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом наголосив на критичній важливості безперебійного надання озброєння для захисту українського неба. Попри те, що наразі програма фінансування та поставок працює у штатному режимі, тривала війна в Ірані може створити дефіцит ресурсів протиповітряної оборони, які необхідні Україні для виживання.

Зеленський зазначив, що наразі від США та європейських лідерів не надходило сигналів про можливе скорочення військової підтримки через іранську кризу. Президент продовжує особисто контролювати питання надходження наступних траншів допомоги, розуміючи пряму залежність безпеки країни від наявності сучасної зброї.

Буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і також піднімав це питання. Поки що від американців та європейців подібних сигналів не було. Всі розуміють, що для нас – це наше життя, відповідна зброя. Поки що програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші. Поки що все йде, як воно йшло. Але ми розуміємо, що якщо війна в Ірані буде довгою, то це буде впливати на кількість ППО для нас