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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22924 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146089 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133156 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130244 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131352 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194587 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77172 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Олаф Шольц

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Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

Політика • 14 квітня, 19:46 • 2314 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Ангела Меркель і Олаф Шольц винні у війні рф проти України.

Політика • 14 квітня, 16:26 • 26035 перегляди

У Німеччині ХДС вперше за 60 років отримає контроль над МЗС, Пісторіус залишиться в Міноборони - ЗМІ

Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.

Політика • 9 квітня, 13:11 • 10543 перегляди

У Німеччині домовилися про коаліцію для нового уряду

ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики.

Новини Світу • 9 квітня, 11:22 • 4996 перегляди

Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.

Економіка • 3 квітня, 12:25 • 9741 перегляди

Зеленський сподівається на доставку Taurus з Німеччини під керівництвом Мерца

Президент України висловив сподівання, що Фрідріх Мерц схвалить постачання ракет Taurus. Мерц раніше заявляв, що Україна має отримати необхідні системи оборони.

Війна • 2 квітня, 05:49 • 9937 перегляди

Трамп вирішує фінальні деталі щодо мит: лідери Європи готуються до тарифних воєн з США

Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.

Новини Світу • 1 квітня, 07:02 • 17605 перегляди

Шольц засудив нападки Трампа і підтримав Канаду

Олаф Шольц висловив солідарність з Канадою, засудивши мита Трампа та ідею зробити Канаду 51-м штатом США. Він підкреслив підтримку Німеччини незалежності Канади.

Політика • 31 березня, 02:48 • 15962 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver

ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.

Політика • 28 березня, 09:22 • 39616 перегляди

Немає жодного сенсу скасовувати санкції, поки не буде досягнуто миру - Шольц

Олаф Шольц заявив, що зняття санкцій з росії до досягнення миру було б серйозною помилкою, оскільки рф не зацікавлена у мирі. США і Європа повинні займати спільну позицію щодо цього.

Політика • 27 березня, 14:50 • 17434 перегляди

Саміт "коаліції охочих" у Парижі завершується, лідери залишають Єлисейський палац

Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.

Війна • 27 березня, 12:48 • 21350 перегляди

Штайнмаєр офіційно відправив у відставку Шольца та його уряд

Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.

Політика • 25 березня, 20:45 • 12651 перегляди

Німеччина виділить сотні мільярдів євро на оборону та інфраструктуру: масштабний пакет пройшов парламент

Бундесрат схвалив пакет витрат, що послаблює «борговий гальмо» для оборони та інфраструктури. Виділять 500 млрд євро у спеціальний фонд, що стимулюватиме економіку та модернізацію.

Новини Світу • 21 березня, 11:44 • 11576 перегляди

Німеччина виділить Україні додаткові 3 млрд євро військової допомоги

Уряд Німеччини, що йде у відставку, погодив додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні цього року. Також, протягом 2026-29 років планується допомога на понад 8 мільярдів євро.

Війна • 19 березня, 21:16 • 19085 перегляди

Франція замовить більше бойових літаків Rafale, ніж планувалося - Макрон

Еммануель Макрон заявив про збільшення замовлень на Rafale. Франція продовжить підтримувати Україну та готувати українських льотчиків на літаках "Міраж".

Новини Світу • 18 березня, 14:30 • 12509 перегляди

Макрон: дозвіл росії для розміщення військ в Україні не потрібен

Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.

Війна • 17 березня, 08:00 • 84583 перегляди

Шольц закликає рф працювати над досягненням "справедливого миру" в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав росію припинити атаки на українські міста і стати на шлях міцного миру. Президент України підкреслив важливість гарантій безпеки.

Війна • 15 березня, 15:08 • 18940 перегляди

У ФРН узгоджено мільярдний план на оборону та інфраструктуру усередині країни, а також кошти для України

Провідні партії Німеччини домовились про фінансовий пакет для оборони та інфраструктури. Також узгоджено збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.

Економіка • 14 березня, 16:09 • 17904 перегляди

Шольц прокоментував ідею перемир’я між Україною та росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею 30-денного припинення вогню між Україною та росією, назвавши це важливим кроком до справедливого миру. Кая Каллас привітала переговори України і США в Джидді.

Політика • 12 березня, 09:32 • 40505 перегляди

Франція та Німеччина сперечаються через план на 150 млрд євро на оборону ЄС - FT

ЄС планує виділити 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. Франція наполягає на використанні коштів лише всередині ЄС, тоді як Німеччина хоче залучити країни-партнери.

Війна • 8 березня, 13:10 • 33533 перегляди

Шольц про перемир'я в Україні: "Робимо конкретні пропозиції, щоб зброя в повітрі і на морі поки що зберігала мовчання"

Канцлер Німеччини заявив про необхідність гарантувати умови для справедливого миру в Україні. Шольц наголосив на важливості збереження суверенітету України та відмови від диктаторського миру.

Війна • 6 березня, 12:06 • 12441 перегляди

Зеленський і Шольц обговорили майбутню архітектуру безпеки: що відомо

Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини щодо безпекових питань та підтримки України. Зеленський подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського повітряного щита.

Війна • 5 березня, 13:29 • 17511 перегляди

Берлін хоче виділити Києву ще понад 3 мільярди євро

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує негайне схвалення пакету допомоги Україні на 3 млрд євро. Консерватори та соціал-демократи також планують масштабні інвестиції в оборону країни.

Війна • 4 березня, 20:38 • 15547 перегляди

Європейські лідери готові вести переговори для миру в Україні з активною роллю США - ЗМІ

На саміті в Лондоні європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні, але підкреслили необхідність активної участі США. Велика Британія, Італія та інші країни ЄС висловили готовність до співпраці, проте деякі лідери зберігають обережність.

Війна • 3 березня, 09:37 • 34907 перегляди

Зеленський та європейські лідери зібралися на безпековому саміті в Лондоні

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу на міжнародний саміт з питань безпеки. На зустрічі присутні лідери європейських країн, включаючи Макрона, Туска, Шольца та фон дер Ляєн.

Політика • 2 березня, 14:11 • 84112 перегляди

Зеленський та світові лідери зберуться на саміті в Лондоні: хто приїде

У Лондоні відбудеться міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. На зустрічі планують ухвалити план дій щодо посилення обороноздатності України.

Політика • 2 березня, 09:32 • 101936 перегляди

Віцеканцлер Німеччини вимагає швидкого надання трьох мільярдів євро для оборони України

Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.

Війна • 1 березня, 13:45 • 32607 перегляди

Шольца закликали взяти Мерца на саміт по Україні у Лондон

Депутати ХДС пропонують канцлеру Німеччини залучити Фрідріха Мерца до міжнародних зустрічей. Це пов'язано з останніми подіями у Вашингтоні та необхідністю узгодження подальшої політики щодо України.

Війна • 1 березня, 12:52 • 37030 перегляди

Зеленського очікують на Лондонському саміті 2 березня

Президент України Зеленський візьме участь у європейському саміті в Лондоні, де зустрінеться з лідерами ЄС. На зустрічі обговорять подальші кроки для України та її європейську підтримку після зустрічі з Трампом.

Політика • 28 лютого, 19:37 • 30455 перегляди

Мерц несподівано зустрівся з Макроном у Парижі: мали обговорювати позицію США щодо війни в Україні

Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц здійснив свій перший закордонний візит до Парижа для зустрічі з Макроном. Консервативний блок отримав 208 місць у Бундестазі, але цього недостатньо для формування уряду.

Політика • 27 лютого, 06:35 • 27467 перегляди