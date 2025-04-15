Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Ангела Меркель і Олаф Шольц винні у війні рф проти України.
Як очікується, ХДС отримає контроль над МЗС Німеччини вперше за 60 років, очолить відомство Йоганн Вадефуль, а Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.
ХДС/ХСС і СДПН домовилися про створення урядової коаліції. Головними елементами угоди стануть реформи у сферах міграції, економічної та оборонної політики.
Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.
Президент України висловив сподівання, що Фрідріх Мерц схвалить постачання ракет Taurus. Мерц раніше заявляв, що Україна має отримати необхідні системи оборони.
Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.
Олаф Шольц висловив солідарність з Канадою, засудивши мита Трампа та ідею зробити Канаду 51-м штатом США. Він підкреслив підтримку Німеччини незалежності Канади.
ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.
Олаф Шольц заявив, що зняття санкцій з росії до досягнення миру було б серйозною помилкою, оскільки рф не зацікавлена у мирі. США і Європа повинні займати спільну позицію щодо цього.
Переговори в Парижі завершились, про що свідчить від'їзд перших лідерів. Учасники публікували оновлення в соціальних мережах, а Макрон планує звернутись до ЗМІ.
Президент Німеччини відправив у відставку канцлера Шольца та міністрів його кабінету. Шольц тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового уряду.
Бундесрат схвалив пакет витрат, що послаблює «борговий гальмо» для оборони та інфраструктури. Виділять 500 млрд євро у спеціальний фонд, що стимулюватиме економіку та модернізацію.
Уряд Німеччини, що йде у відставку, погодив додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні цього року. Також, протягом 2026-29 років планується допомога на понад 8 мільярдів євро.
Еммануель Макрон заявив про збільшення замовлень на Rafale. Франція продовжить підтримувати Україну та готувати українських льотчиків на літаках "Міраж".
Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав росію припинити атаки на українські міста і стати на шлях міцного миру. Президент України підкреслив важливість гарантій безпеки.
Провідні партії Німеччини домовились про фінансовий пакет для оборони та інфраструктури. Також узгоджено збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею 30-денного припинення вогню між Україною та росією, назвавши це важливим кроком до справедливого миру. Кая Каллас привітала переговори України і США в Джидді.
ЄС планує виділити 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. Франція наполягає на використанні коштів лише всередині ЄС, тоді як Німеччина хоче залучити країни-партнери.
Канцлер Німеччини заявив про необхідність гарантувати умови для справедливого миру в Україні. Шольц наголосив на важливості збереження суверенітету України та відмови від диктаторського миру.
Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини щодо безпекових питань та підтримки України. Зеленський подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського повітряного щита.
Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує негайне схвалення пакету допомоги Україні на 3 млрд євро. Консерватори та соціал-демократи також планують масштабні інвестиції в оборону країни.
На саміті в Лондоні європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні, але підкреслили необхідність активної участі США. Велика Британія, Італія та інші країни ЄС висловили готовність до співпраці, проте деякі лідери зберігають обережність.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу на міжнародний саміт з питань безпеки. На зустрічі присутні лідери європейських країн, включаючи Макрона, Туска, Шольца та фон дер Ляєн.
У Лондоні відбудеться міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. На зустрічі планують ухвалити план дій щодо посилення обороноздатності України.
Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.
Депутати ХДС пропонують канцлеру Німеччини залучити Фрідріха Мерца до міжнародних зустрічей. Це пов'язано з останніми подіями у Вашингтоні та необхідністю узгодження подальшої політики щодо України.
Президент України Зеленський візьме участь у європейському саміті в Лондоні, де зустрінеться з лідерами ЄС. На зустрічі обговорять подальші кроки для України та її європейську підтримку після зустрічі з Трампом.
Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц здійснив свій перший закордонний візит до Парижа для зустрічі з Макроном. Консервативний блок отримав 208 місць у Бундестазі, але цього недостатньо для формування уряду.