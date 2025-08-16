Червона доріжка для путіна, жодного припинення вогню для Трампа: Bloomberg підсумувало саміт на Алясці

Те, про що глава кремля володимир путін і президент США Дональд Трамп говорили на задньому сидінні президентського лімузина США під час короткої поїздки на їхню найдовшу офіційну зустріч, ймовірно, залишиться таємницею, ідеться у статті Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, багато чого два президенти не сказали після безрезультатного саміту на Алясці - найголовніше, що вони не згадали про припинення вогню у війні росії в Україні, що було заявленою метою Трампа, коли він вступав у переговори. Їхня зустріч, як вказано, завершилася однією з найкоротших пресконференцій, які коли-небудь проводив Трамп.

"Довгоочікувана подія здивувала відсутністю феєрверків і незвичайною стриманістю вільного президента, якого путін затьмарив у Гельсінкі сім років тому", зазначає видання. Цього разу вони не відповіли на запитання переповненої зали журналістів в Анкориджі, "залишивши їх розмірковувати про деталі інтригуючої угоди, про яку пара згадала, але тримала в таємниці".

"Побоювання полягали в тому, що Україна буде продана. Така імплікація полягала у тому, що Трамп планував, повертаючись до Вашингтона на літаку Air Force One, донести повідомлення, яке не хотіли чути Київ та європейські союзники", - ідеться у публікації.

"Я збираюся зробити кілька телефонних дзвінків і розповісти їм, що сталося, але у нас була надзвичайно продуктивна зустріч, - сказав Трамп. - Багато пунктів було узгоджено. Залишилося лише дуже мало. Деякі не такі вже й важливі, один, мабуть, найважливіший, але у нас є дуже хороший шанс досягти цілі. Ми не досягли цілі, але у нас є дуже хороший шанс досягти її".

"Тріумф путіна на Алясці": Politico проаналізувало зустріч російського диктатора з Трампом

"Наразі найгірші побоювання України не справдилися - Трамп нічого не розкрив, принаймні публічно. Але ці настрої можуть швидко змінитися протягом вихідних, коли Президент України Володимир Зеленський почне складати докупи те, що Трамп і путін обговорили під час цієї майже 3-годинної зустрічі", - зазначило видання.

"Які саме були невирішені питання?" - зауважує видання.

Було багато натяків на задоволення росії. путін, як пише видання, перехопив ініціативу, виступивши першим на трибуні разом із Трампом, що зазвичай є привілеєм приймаючої сторони.

Російський лідер розповів про "взаєморозуміння", якого вони досягли з Трампом, що, за його словами, може навіть відкрити двері до припинення війни, яку він розпочав.

Потім путін виступив із попередженням. "Ми очікуємо, що Київ та європейські столиці сприймуть усе це конструктивно та не створюватимуть жодних перешкод, не намагатимуться зірвати запланований прогрес провокаціями чи закулісними інтригами", - сказав він.

Інтерв'ю, яке Трамп потім дав Шону Генніті з Fox News, не принесло Україні особливої розради, у якому він прямо передав м'яч Зеленському, щоб той "зробив це". Він сказав, що, можливо, буде на зустрічі між українським лідером та путіним, але не дав повних зобов'язань, і все ж не надав жодних подробиць про те, що обговорювалося.

Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"

"Є один чи два досить важливих пункти, але я думаю, що їх можна досягти, - сказав Трамп. - Це справді залежить від президента Зеленського, зробити це. І я б також сказав, що європейські країни повинні трохи долучитися".

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, сказав, що Трамп цілком може сказати своїм союзникам "тримати язик за зубами", щойно він повідомить їм секретні деталі зустрічі з путіним. Їм буде важко це зробити, особливо якщо Велика Британія, Франція та Німеччина дійдуть висновку, що Україні ось-ось скажуть прийняти погану угоду, пише видання.

"Ми перебуваємо на ранній стадії гри в покер", - сказав Бенджамін Єнсен, старший науковий співробітник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies), в ефірі Bloomberg Television.

"Запросивши російського президента на американську землю та давши йому аудієнцію, Трамп вже забезпечив дипломатичну перемогу для сильного лідера, який став міжнародним ізгоєм за наказ про повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. путін, за всіма даними, нічим не поступився натомість", - ідеться у публікації.

"Трамп говорив про велику гру напередодні саміту, кажучи, що він миттєво зрозуміє, чи серйозно налаштований путін, і що він не вагатиметься піти, якщо не буде переконаний. Зрештою, він пройшов червоною доріжкою - не завжди по прямій - і плеснув, коли жвавий путін підійшов, щоб потиснути його за руку", - вказує видання.

Як пише видання, "можливо, врахувавши уроки попередніх зустрічей, коли вони залишалися без нагляду, без помічників та секретарів, Білий дім оголосив, що цього разу до путіна та Трампа приєднаються їхні високопоставлені помічники".

І все ж через кілька хвилин після того, як два лідери зійшли зі зльотної смуги, путіна помітили, як він сяяв зсередини "Звіра" (Beast), як називають броньований лімузин, сидячи наодинці з Трампом, пише видання.

Президент США виглядав турботливим до свого гостя, закликаючи путіна йти попереду, коли вони зійшли з трибуни перед журналістами. Російський лідер наголошував, що не чує запитань, які йому задають.

"Президенте путіне, чи не припините ви вбивати мирних жителів?" - крикнув один репортер. путін підніс руку до вуха, але не відповів.

"Ці приватні 10 хвилин були всім, що знадобилося путіну, щоб відчути, що переліт через Берингову протоку був того вартий", - зазначає видання.

Він перебував на Алясці, штаті США, який російський цар продав американцям понад 150 років тому, приблизно стільки ж, скільки й сам переліт: чотири години. Його репортерів з пулу пригощали "котлетами по-київськи" по дорозі, пише видання.

"Незважаючи на теплий прийом": Трамп не зміг змусити путіна припинити війну в Україні під час саміту на Алясці - FT

Як вказує видання, ветеран-міністр закордонних справ путіна сергій лавров зіграв свою роль, прибувши до Анкориджа в джинсах і білому светрі з написом "ссср" чорними кириличними літерами. Раніше того ж дня Трамп наголосив, що консультувався з автократичним лідером білорусі олександром лукашенком, зазначає видання.

Це був тривожний сигнал для багатьох традиційних союзників США. лукашенко, якого республіканська адміністрація президента Джорджа Буша-молодшого назвала "останнім диктатором у Європі", є найближчим союзником путіна та перебуває під міжнародними санкціями, зокрема з боку США. Здавалося, що нічого з цього не турбувало Трампа, який сказав, що вони чудово поспілкувалися, пише видання.

путін в Анкориджі не скупився на лестощі, приділяючи особливу увагу відносинам із США як із сусідом росії, розділеним всього кількома кілометрами води через Берингову протоку.

"Коли ми зустрілися, вийшли з літаків, я сказав: "Добрий день, дорогий сусіде, дуже приємно бачити вас живим і здоровим". І це звучить дуже по-сусідськи, на мою думку, добр, - сказав він зібраним журналістам. - Ми близькі сусіди, це факт".

"Він мало згадував про українського сусіда, до якого вторглася росія", - ідеться у публікації.

"У день, позначений пам'ятними образами, хоча зрештою оповитий загадкою, настав показовий момент ясності. путін, який перебуває при владі понад чверть століття, вивчав англійську мову, але рідко вдається до того, щоб говорити нею публічно", - зауважило видання.

Ще до того, як він приземлився на Алясці, як пише видання, було зрозуміло, що путін вже готується до чергової зустрічі з Трампом, цього разу на російській землі. Так само, як він відкрив брифінг для журналістів, він також знайшов спосіб його завершити.

"Наступного разу в москві", - запропонував путін англійською.

"О, це цікаво, - відповів Трамп. - Мене трохи покритикують, але я можу уявити, що це можливо".

"Припинення вогню не буде": BBC розглянуло ключові моменти зустрічі Трампа і путіна на Алясці