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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18380 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129897 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125230 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124033 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127225 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190497 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163967 перегляди

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Суд призупинив спроби адміністрації Трампа ліквідувати "Голос Америки"

Федеральний суддя призупинив спроби адміністрації Трампа ліквідувати "Голос Америки". Позов подали журналісти та профспілки, вважаючи дії адміністрації порушенням свободи слова.

Новини Світу • 28 березня, 21:14 • 16730 перегляди

Співробітники "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа

Співробітники, журналісти та профспілки "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа через закриття фінансованих урядом США новинних агентств. Вони вважають, що це порушує їхнє право на журналістську свободу.

Політика • 22 березня, 01:56 • 24910 перегляди

Радіо Свобода подала до суду після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подали до суду на адміністрацію Трампа через спроби позбавити організацію фінансування. Мережа може звільнити персонал, якщо фінансування не відновиться.

Новини Світу • 19 березня, 08:26 • 9882 перегляди

Адміністрація Трампа розпочала масові звільнення в "Голосі Америки"

Адміністрація Трампа звільняє працівників «Голосу Америки» та інших ЗМІ, фінансованих США. Підрядникам повідомлено про припинення роботи та доступу до будівель.

Новини Світу • 17 березня, 06:33 • 13697 перегляди

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

Українська служба "Голосу Америки" припиняє співпрацю зі своїми працівниками, що працюють за персональними контрактами. Контракти буде офіційно завершено 31 березня 2025 року.

Новини Світу • 17 березня, 01:54 • 129216 перегляди

Уряд Чехії закликає ЄС допомогти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.

Новини Світу • 16 березня, 23:22 • 14994 перегляди

Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"

Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.

Новини Світу • 16 березня, 07:31 • 23098 перегляди

Президент Радіо Свобода: скорочення фінансування Агентства США з глобальних медіа - подарунок ворогам Америки

Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.

Політика • 16 березня, 03:51 • 25172 перегляди

"Голос Америки" Українською призупинив мовлення через зміни в США: робітники відправлені в адміністративну відпустку

Українська служба "Голосу Америки" тимчасово припинила роботу, співробітників відправлено у відпустку. Рішення ухвалили на тлі скорочення фінансування медіаорганізацій США.

Політика • 16 березня, 02:23 • 20936 перегляди

Департамент Маска звільнив українського журналіста "Голосу Америки" Яриша

Український журналіст Остап Яриш оголосив про завершення співпраці з Голосом Америки, де працював з 2019 року. За даними Детектор Медіа, звільнення відбулось після перевірки Департаменту DOGE під керівництвом Ілона Маска.

Політика • 7 березня, 22:41 • 100998 перегляди

Кількість жертв серед цивільних в Україні торік зросла на 16% - нові дані ACLED

У 2024 році кількість загиблих цивільних в Україні збільшилась на 16%, а кількість авіаударів зросла втричі. Атаки рф зачепили 24 з 27 регіонів України, найбільше постраждали прифронтові області.

Війна • 21 лютого, 08:35 • 59046 перегляди

Трамп підтвердив візит спецпредставника Келлога до Києва найближчим часом

Спецпосланець США Кіт Келлог відвідає Київ 20 лютого та візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Трамп анонсував розмову із Зеленським цього тижня.

Війна • 11 лютого, 06:57 • 30175 перегляди

Українці у Вашингтоні протестують проти російських пасторів на молитовному сніданку

Біля готелю "Хілтон" у Вашингтоні відбулася акція протесту проти участі російських євангелістських пасторів у Національному молитовному сніданку США. Активісти вимагають заборонити в'їзд особам, які підтримують російську агресію.

Політика • 7 лютого, 00:06 • 103618 перегляди

Указ Держдепу США не стосується військової допомоги Україні - Остап Яриш

Згідно з інформацією, нові вказівки Держдепу США про призупинення іноземної допомоги не стосуються військової підтримки України. Розпорядження про тимчасове припинення фінансування діятиме 90 днів.

Війна • 24 січня, 22:07 • 76769 перегляди

Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки не стосується безпекової допомоги Україні - Пентагон

Пентагон підтвердив, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Документ впливає лише на програми розвитку, але не на контракти USAI та PDA.

Війна • 23 січня, 18:45 • 58599 перегляди

Радники президентів США Салліван і Волц не згадали війну в Україні серед головних викликів

Під час дискусії у Вашингтоні радники з нацбезпеки США Салліван та Волц визначили Китай головним викликом для США. Війна в Україні не увійшла до переліку основних загроз національній безпеці.

Війна • 15 січня, 15:27 • 31306 перегляди

Остін прибув до Німеччини на останній "Рамштайн" під його керівництвом

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини на засідання контактної групи з питань оборони України. Очікується оголошення останнього пакету військової допомоги від адміністрації Байдена на 500 млн доларів.

Війна • 8 січня, 19:51 • 24958 перегляди

росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності з ядерними боєголовками - лавров

Лавров заявив про скасування мораторію на розгортання ракет з ядерними боєголовками. Рішення прийняте у відповідь на плани США розмістити ракети в Німеччині з 2026 року.

Новини Світу • 29 грудня, 19:59 • 32366 перегляди

Досвідчений генерал для реалізації бачення Трампа: Волкер прокоментував призначення Келлога спецпредставником США по Україні

Кіт Келлог, генерал-лейтенант у відставці, став новим спецпредставником США по Україні. Курт Волкер, попередній спецпредставник, схвалив це призначення, відзначивши досвід Келлога та його тісні зв'язки з Трампом.

Новини Світу • 16 грудня, 01:21 • 17531 перегляди

Трамп визначився з новим очільником "Голосу Америки": що відомо

Дональд Трамп оголосив про намір призначити свою союзницю Карі Лейк керівником "Голосу Америки". Колишня телеведуча та невдала кандидатка на виборах в Арізоні пообіцяла "вести хроніку досягнень Америки".

Новини Світу • 12 грудня, 06:55 • 17749 перегляди

Трамп хоче призначити нового міністра сільського господарства: що відомо

Дональд Трамп номінував Брук Роллінз, президентку America First Policy Institute, на посаду міністра сільського господарства США. Вона відповідатиме за захист американських фермерів та консультуватиме щодо податкових пільг на біопаливо.

Новини Світу • 24 листопада, 00:00 • 43549 перегляди

КНДР може відправити 100 тисяч військових на підтримку росії в Україні - Bloomberg

За оцінками країн G20, Північна Корея може надати росії до 100 тисяч військових для війни в Україні. Вже зараз у курській області перебуває понад 10 тисяч північнокорейських військових.

Війна • 17 листопада, 17:16 • 29924 перегляди

Байден і Сі Цзіньпін проведуть зустріч у Перу: говоритимуть про війну в Україні та залучення військ КНДР

Президенти США та Китаю зустрінуться 16 листопада на саміті АТЕС у Лімі для обговорення ключових питань співпраці. Серед тем - військові контакти, підтримка Китаєм РФ, кібератаки та права людини.

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Пропозиції про аборти перемагають у 7 штатах США - ЗМІ

Виборці в семи штатах США підтримали захист права на аборти, включно з Монтаною. Три штати - Флорида, Небраска і Південна Дакота - відхилили конституційне право на аборт.

Новини Світу • 6 листопада, 13:01 • 20606 перегляди

Україна не отримає запрошення до НАТО найближчим часом - посол США при Альянсі

Глава місії США при НАТО заявила, що партнери не готові запросити Україну до Альянсу в короткостроковій перспективі. Позиція НАТО щодо членства України залишається незмінною, але Захід продовжить підтримувати країну.

Політика • 16 жовтня, 15:46 • 15455 перегляди

На окупованих територіях України залишається близько 1,7 млн культурних артефактів - Точицький

На окупованих РФ територіях України знаходиться близько 1,7 млн культурних артефактів. Міністр культури Точицький заявив про роботу з партнерами щодо виявлення та повернення викрадених цінностей.

Культура • 9 жовтня, 12:22 • 10874 перегляди

Телемарафон "Єдині новини" триватиме до кінця війни - Точицький

Міністр культури України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме мовлення, поки триває війна. Він наголосив на важливості марафону для протидії російській пропаганді.

Війна • 9 жовтня, 11:50 • 11302 перегляди

Американська розвідка: росія прагне перемоги Трампа на виборах у США, Іран - Гарріс

Американська розвідка попереджає про посилення іноземного впливу на вибори в США. росія прагне перемоги Трампа, Іран підтримує Гарріс, а Китай зосереджений на місцевих виборах.

Новини Світу • 9 жовтня, 11:33 • 12606 перегляди

Артефакти, викрадені рф в Україні, почали з’являтися на міжнародному чорному ринку - Костін

Генпрокурор Андрій Костін повідомив про появу викрадених з українських музеїв артефактів на міжнародному чорному ринку. В Офісі генпрокурора створено спеціальний підрозділ для розслідування таких злочинів.

Кримінал та НП • 6 жовтня, 12:30 • 17624 перегляди

Не думаю, що путін може спокійно подорожувати: Костін про ордер МКС

Генпрокурор України прокоментував візит путіна до Монголії, назвавши його спробою створити прецедент для інших країн Римського статуту. Костін підкреслив, що міжнародне правосуддя продовжує працювати.

Політика • 5 жовтня, 15:27 • 24208 перегляди