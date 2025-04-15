Голос Америки

КНДР може відправити 100 тисяч військових на підтримку росії в Україні - Bloomberg

За оцінками країн G20, Північна Корея може надати росії до 100 тисяч військових для війни в Україні. Вже зараз у курській області перебуває понад 10 тисяч північнокорейських військових.