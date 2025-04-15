Федеральний суддя призупинив спроби адміністрації Трампа ліквідувати "Голос Америки". Позов подали журналісти та профспілки, вважаючи дії адміністрації порушенням свободи слова.
Співробітники, журналісти та профспілки "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа через закриття фінансованих урядом США новинних агентств. Вони вважають, що це порушує їхнє право на журналістську свободу.
Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подали до суду на адміністрацію Трампа через спроби позбавити організацію фінансування. Мережа може звільнити персонал, якщо фінансування не відновиться.
Адміністрація Трампа звільняє працівників «Голосу Америки» та інших ЗМІ, фінансованих США. Підрядникам повідомлено про припинення роботи та доступу до будівель.
Українська служба "Голосу Америки" припиняє співпрацю зі своїми працівниками, що працюють за персональними контрактами. Контракти буде офіційно завершено 31 березня 2025 року.
Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.
Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.
Президент Радіо Свобода Стівен Капус заявив, що скорочення фінансування Радіо Свобода є подарунком для Ірану, Китаю та автократичних режимів, які тільки зміцніють свої позиції.
Українська служба "Голосу Америки" тимчасово припинила роботу, співробітників відправлено у відпустку. Рішення ухвалили на тлі скорочення фінансування медіаорганізацій США.
Український журналіст Остап Яриш оголосив про завершення співпраці з Голосом Америки, де працював з 2019 року. За даними Детектор Медіа, звільнення відбулось після перевірки Департаменту DOGE під керівництвом Ілона Маска.
У 2024 році кількість загиблих цивільних в Україні збільшилась на 16%, а кількість авіаударів зросла втричі. Атаки рф зачепили 24 з 27 регіонів України, найбільше постраждали прифронтові області.
Спецпосланець США Кіт Келлог відвідає Київ 20 лютого та візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Трамп анонсував розмову із Зеленським цього тижня.
Біля готелю "Хілтон" у Вашингтоні відбулася акція протесту проти участі російських євангелістських пасторів у Національному молитовному сніданку США. Активісти вимагають заборонити в'їзд особам, які підтримують російську агресію.
Згідно з інформацією, нові вказівки Держдепу США про призупинення іноземної допомоги не стосуються військової підтримки України. Розпорядження про тимчасове припинення фінансування діятиме 90 днів.
Пентагон підтвердив, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Документ впливає лише на програми розвитку, але не на контракти USAI та PDA.
Під час дискусії у Вашингтоні радники з нацбезпеки США Салліван та Волц визначили Китай головним викликом для США. Війна в Україні не увійшла до переліку основних загроз національній безпеці.
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Німеччини на засідання контактної групи з питань оборони України. Очікується оголошення останнього пакету військової допомоги від адміністрації Байдена на 500 млн доларів.
Лавров заявив про скасування мораторію на розгортання ракет з ядерними боєголовками. Рішення прийняте у відповідь на плани США розмістити ракети в Німеччині з 2026 року.
Кіт Келлог, генерал-лейтенант у відставці, став новим спецпредставником США по Україні. Курт Волкер, попередній спецпредставник, схвалив це призначення, відзначивши досвід Келлога та його тісні зв'язки з Трампом.
Дональд Трамп оголосив про намір призначити свою союзницю Карі Лейк керівником "Голосу Америки". Колишня телеведуча та невдала кандидатка на виборах в Арізоні пообіцяла "вести хроніку досягнень Америки".
Дональд Трамп номінував Брук Роллінз, президентку America First Policy Institute, на посаду міністра сільського господарства США. Вона відповідатиме за захист американських фермерів та консультуватиме щодо податкових пільг на біопаливо.
За оцінками країн G20, Північна Корея може надати росії до 100 тисяч військових для війни в Україні. Вже зараз у курській області перебуває понад 10 тисяч північнокорейських військових.
Президенти США та Китаю зустрінуться 16 листопада на саміті АТЕС у Лімі для обговорення ключових питань співпраці. Серед тем - військові контакти, підтримка Китаєм РФ, кібератаки та права людини.
Виборці в семи штатах США підтримали захист права на аборти, включно з Монтаною. Три штати - Флорида, Небраска і Південна Дакота - відхилили конституційне право на аборт.
Глава місії США при НАТО заявила, що партнери не готові запросити Україну до Альянсу в короткостроковій перспективі. Позиція НАТО щодо членства України залишається незмінною, але Захід продовжить підтримувати країну.
На окупованих РФ територіях України знаходиться близько 1,7 млн культурних артефактів. Міністр культури Точицький заявив про роботу з партнерами щодо виявлення та повернення викрадених цінностей.
Міністр культури України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме мовлення, поки триває війна. Він наголосив на важливості марафону для протидії російській пропаганді.
Американська розвідка попереджає про посилення іноземного впливу на вибори в США. росія прагне перемоги Трампа, Іран підтримує Гарріс, а Китай зосереджений на місцевих виборах.
Генпрокурор Андрій Костін повідомив про появу викрадених з українських музеїв артефактів на міжнародному чорному ринку. В Офісі генпрокурора створено спеціальний підрозділ для розслідування таких злочинів.
Генпрокурор України прокоментував візит путіна до Монголії, назвавши його спробою створити прецедент для інших країн Римського статуту. Костін підкреслив, що міжнародне правосуддя продовжує працювати.