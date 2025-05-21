ЄС виділить €5,5 млн на підтримку "Радіо Свобода" після скорочення фінансування з боку США

ЄС виділить €5,5 млн на підтримку "Радіо Свобода" після того як адміністрація президента США Дональда Трампа припинила виділення грантів на його роботу.

Про це повідомляє AP, пише УНН.

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Як повідомляється, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ блоку погодили контракт на суму 5,5 млн євро (6,2 млн доларів США) для "підтримки життєво важливої роботи Радіо Вільна Європа".

За її словами, "короткострокове екстрене фінансування" є "страхувальною сіткою" для незалежної журналістики. Вона також зазначила, що ЄС не зможе заповнити дефіцит фінансування організації в усьому світі, але може допомогти мовнику "працювати й функціонувати в тих країнах, які перебувають по сусідству з нами та які дуже сильно залежать від новин, які надходять ззовні".

Вона сказала, що сподівається, що 27 країн-членів ЄС також нададуть більше коштів для допомоги Радіо Вільна Європа в довгостроковій перспективі. Каллас сказала, що блок шукає "стратегічні області", де він може допомогти, на тлі того, що Сполучені Штати скорочують іноземну допомогу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає значне скорочення федеральної бюрократії, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює такі міжнародні медіа, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода".

Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.