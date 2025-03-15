Президент США наказав скоротити фінансування Агентства з глобальних медіа

Трамп розпорядився скоротити Агентство з глобальних медіа та інші установи. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає значне скорочення федеральної бюрократії, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює такі міжнародні медіа, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода".

Відповідно до нового розпорядження, ряд урядових установ повинні зменшити свої функції до мінімально необхідного рівня або повністю припинити діяльність. Серед них – Федеральна служба посередництва та примирення, Міжнародний центр Вудро Вільсона, Інститут музейного та бібліотечного обслуговування та інші організації.

Згідно з указом, протягом семи днів керівники цих установ повинні надати звіти про виконання розпорядження. Також буде обмежене фінансування цих організацій у майбутніх бюджетних запитах.

Рішення викликало неоднозначну реакцію. Прихильники скорочення бюрократії вважають його необхідним кроком до оптимізації витрат, тоді як критики занепокоєні наслідками для незалежних медіа та програм, що підтримували інформаційну політику США за кордоном.

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