Президент США приказал сократить финансирование Агентства по глобальным медиа
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал указ о сокращении финансирования федеральных учреждений, включая Агентство по глобальным медиа. Это затронет Голос Америки, Радио Свобода и другие организации.
Трамп распорядился сократить Агентство по глобальным медиа и другие учреждения. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий значительное сокращение федеральной бюрократии, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует такие международные медиа, как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".
В соответствии с новым распоряжением, ряд правительственных учреждений должны уменьшить свои функции до минимально необходимого уровня или полностью прекратить деятельность. Среди них – Федеральная служба посредничества и примирения, Международный центр Вудро Вильсона, Институт музейного и библиотечного обслуживания и другие организации.
Согласно указу, в течение семи дней руководители этих учреждений должны предоставить отчеты о выполнении распоряжения. Также будет ограничено финансирование этих организаций в будущих бюджетных запросах.
Решение вызвало неоднозначную реакцию. Сторонники сокращения бюрократии считают его необходимым шагом к оптимизации расходов, тогда как критики обеспокоены последствиями для независимых медиа и программ, поддерживавших информационную политику США за рубежом.
Администрация Трампа рассматривает возможность сокращения научного бюджета NASA до 50% - Ars Technica08.03.25, 09:48 • 19649 просмотров