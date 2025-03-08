Администрация Трампа рассматривает возможность сокращения научного бюджета NASA до 50% - Ars Technica

Белый дом может попытаться сократить научный бюджет NASA на уровне до 50 процентов, ссылаясь на источники, сообщает Ars Technica, пишет УНН.

Детали

Хотя администрация Трампа еще не опубликовала свой бюджетный запрос, высокопоставленные чиновники начинают получать брифинги по приоритетам президента. Среди них NASA, где ожидаются значительные изменения. Одним из самых радикальных предложений является значительное сокращение финансирования научных программ в космическом агентстве.

Многочисленные источники, знакомые с планом Белого дома, указывают на то, что "Управление научных миссий" может столкнуться со сокращением бюджета до 50 процентов. Несмотря на то, что окончательные решения еще не приняты, главной целью, похоже, является значительное сокращение расходов на науку.

Никола Фокс, помощник администратора NASA из Управления научных миссий, затронула эту тему на пресс-конференции в Хьюстоне, но воздержалась от спекуляций по поводу возможных сокращений. "У нас пока нет информации о бюджете, и я ненавижу планировать что-то на основе слухов и домыслов", - заявила Фокс.

В случае реализации эти сокращения могут иметь ужасные последствия. Кейси Драйер, руководитель отдела космической политики The Planetary Society, назвал их "событием уровня вымирания" для космической науки США, предупреждая о прекращении миссий, сокращении рабочей силы и потере глобального лидерства в исследовании космоса.

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Во многом научное управление NASA является жемчужиной космического агентства. Почти все значительные достижения за последние 25 лет были достигнуты благодаря научным программам: полет Ingenuity на Марс, пролет New Horizons мимо Плутона, снимки с космического телескопа Джеймса Уэбба, открытие тысяч экзопланет, возвращение образцов с астероидов и комет, открытие Cassini водяных струй на Энцеладе, постоянное присутствие роботов на Марсе и многое другое. Даже недавние высадки на Луну Firefly и Intuitive Machines финансировались научным управлением NASA.

Однако из примерно 25-миллиардного бюджета NASA на науку выделяется лишь около 30 процентов. В 2024 финансовом году эта сумма составила 7,4 миллиарда долларов. Эти расходы были разбиты примерно на 2,7 миллиарда долларов на планетарную науку, 2,2 миллиарда долларов на науку о Земле, 1,5 миллиарда долларов на астрофизику и 800 миллионов долларов на гелиофизику.

Источники сообщили, что NASA может столкнуться со сокращением бюджета примерно на 25 процентов в целом.

Ученые опасаются, что такой бюджет уступит будущим исследованиям в нашей Солнечной системе Китаю, который в прошлом году обнародовал долгосрочный план исследований, чтобы конкурировать и потенциально превзойти своих соперников, включая NASA и Соединенные Штаты.

Конгресс США окончательно решит по уровню финансирования NASA, но, учитывая политический климат, предложенные сокращения представляют собой серьезную проблему для будущего агентства.

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