Россия возрождает советские «стройбаты» — срочников и контрактников привлекут к строительству военных объектов
Киев • УНН
Минобороны РФ формирует строительные подразделения из срочников и контрактников. Они будут возводить ядерные объекты, порты, аэродромы и военные городки.
Министерство обороны рф начало формирование военно-строительных подразделений, расформированных еще в 2006 году, и планирует комплектовать их срочниками и контрактниками для строительства стратегических военных объектов. Об этом заявил заместитель министра обороны рф павел фрадков в интервью «Вестям», пишет УНН.
Детали
По его словам, возрождение строительных батальонов должно уменьшить зависимость российского военного ведомства от коммерческих подрядчиков при строительстве объектов ядерной инфраструктуры, морских портов, аэродромов и военных городков. В настоящее время минобороны совместно с генштабом рф определяет порядок, сроки формирования и комплектования новых подразделений.
Указ о восстановлении военно-строительных частей владимир путин подписал 27 июля 2026 года, а документ вступил в силу 1 августа. Для этого штатную численность вооруженных сил рф увеличили на 27 тысяч человек, из которых 25 тысяч — военнослужащие и 2 тысячи — гражданский персонал.
Коррупционные скандалы и возвращение к советской практике
Решение о возрождении стройбатов приняли после назначения андрия белоусова министром обороны рф и ряда коррупционных скандалов в сфере военного строительства. Только за первые 4 месяца 2026 года сумма судебных претензий военного ведомства к его главному строительному подрядчику достигла 17,2 млрд рублей.
Во времена СССР численность военно-строительных отрядов достигала 200 тысяч человек. Они компенсировали дефицит рабочей силы на военных и гражданских стройках, однако в конце своего существования стали известны низким уровнем дисциплины, дедовщиной и плохой боевой подготовкой военнослужащих.
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