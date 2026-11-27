Российские правоохранители задерживают мужчин и принуждают их подписывать контракты с Минобороны РФ для отправки на войну против Украины, причем такие случаи уже зафиксировали как минимум в 36 регионах страны. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на правозащитный проект «Идите лесом», пишет УНН.

Детали

Только в ноябре правозащитники получили 15 сообщений о принудительной вербовке мужчин в разных регионах России. Поводом для задержания часто становятся мелкие правонарушения, в частности пребывание в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

В правозащитной организации называют это «гибридной мобилизацией», поскольку власти фактически силой отправляют людей на войну, официально не объявляя мобилизации.

Мужчин заставляют подписывать контракты даже без документов

Одной из жертв такой практики стал 34-летний житель Екатеринбурга Евгений Карпиков. Полицейские задержали мужчину, объявили его мобилизованным и передали неизвестному «куратору», который вывез его в Башкортостан. Там мужчину силой заставили подписать военный контракт.

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Жители Амурской области также сообщают о задержании мужчин прямо на улицах и применении к ним физического и сексуального насилия, в частности электрошокеров.

В России становится все меньше желающих воевать

Принудительная вербовка усиливается на фоне роста потерь российской армии и сокращения числа добровольцев.

Несмотря на то, что средняя выплата за подписание военного контракта в России достигла 2,4 млн рублей, в 3-м квартале 2026 года количество завербованных сократилось на 10%.

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