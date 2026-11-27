російські правоохоронці затримують чоловіків та примушують їх підписувати контракти з міноборони рф для відправлення на війну проти України, причому такі випадки вже зафіксували щонайменше у 36 регіонах країни. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на правозахисний проєкт "Идите лесом", пише УНН.

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Лише в листопаді правозахисники отримали 15 повідомлень про примусове вербування чоловіків у різних регіонах росії. Приводом для затримання часто стають дрібні правопорушення, зокрема перебування у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння.

У правозахисній організації називають це "гібридною мобілізацією", оскільки влада фактично силоміць відправляє людей на війну, офіційно не оголошуючи мобілізації.

Чоловіків примушують підписувати контракти навіть без документів

Однією із жертв такої практики став 34-річний житель Єкатеринбурга Євген Карпіков. Поліцейські затримали чоловіка, оголосили його мобілізованим та передали невідомому "куратору", який вивіз його до Башкортостану. Там чоловіка силоміць змусили підписати військовий контракт.

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Жителі Амурської області також повідомляють про затримання чоловіків просто на вулицях та застосування до них фізичного і сексуального насильства, зокрема електрошокерів.

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Примусове вербування посилюється на тлі зростання втрат російської армії та скорочення кількості добровольців.

Попри те, що середня виплата за підписання військового контракту в росії досягла 2,4 млн рублів, у 3-му кварталі 2026 року кількість завербованих скоротилася на 10%.

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