Майже половина іноземних громадян, які підписали контракт зі збройними силами росії та потрапили в український полон, ще до початку служби знали, що воюватимуть проти України. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені державним проєктом "Хочу жить", пише УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням взяли участь сотні російських військовополонених із 54 країн світу, які служили у військах рф за контрактом.

результатами дослідження, 49,2% опитаних знали про участь у війні проти України ще до підписання контракту. Ще 14,8% здогадувалися про це. Водночас лише 1,7% заявили, що підписали контракт під примусом.

Серед основних мотивів вступу до російської армії були:

• отримання громадянства рф — 46,7%;

• вихід із місць позбавлення волі або уникнення кримінального переслідування — 19,9%;

• заробіток — 17,9%;

• отримання соціальних виплат і пільг — 11,6%;

• підтримка дій росії — 15,2%.

Водночас лише 10,2% опитаних заявили, що зрозуміли: їх ввели в оману щодо участі у війні. Майже половина — 48,8% — потрапила в полон унаслідок поранення.

Після можливого обміну 79,3% іноземних військовополонених хочуть повернутися до росії.

У проєкті "Хочу жить" наголошують, що вербування до російської армії не є можливістю заробітку чи способом отримати громадянство, а передбачає безпосередню участь у війні проти України.

Іноземцям, яких намагаються завербувати до російського війська або які вже опинилися в його складі, рекомендують звертатися до проєкту "Хочу жить" для отримання допомоги та інформації про безпечну здачу в полон.

Тим, хто розшукує близьких, які підписали контракт зі збройними силами рф, пропонують скористатися чат-ботом "Хочу найти".

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