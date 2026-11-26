Почти половина иностранных граждан, подписавших контракт с вооружёнными силами России и попавших в украинский плен, ещё до начала службы знали, что будут воевать против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные государственным проектом «Хочу жить», пишет УНН.

Детали

Согласно опросу, в нём приняли участие сотни российских военнопленных из 54 стран мира, служивших в войсках РФ по контракту.

Согласно результатам исследования, 49,2% опрошенных знали об участии в войне против Украины ещё до подписания контракта. Ещё 14,8% догадывались об этом. При этом лишь 1,7% заявили, что подписали контракт под принуждением.

Среди основных мотивов вступления в российскую армию были:

• получение гражданства РФ — 46,7%;

• освобождение из мест лишения свободы или избежание уголовного преследования — 19,9%;

• заработок — 17,9%;

• получение социальных выплат и льгот — 11,6%;

• поддержка действий России — 15,2%.

При этом лишь 10,2% опрошенных заявили, что поняли: их ввели в заблуждение относительно участия в войне. Почти половина — 48,8% — попала в плен в результате ранения.

После возможного обмена 79,3% иностранных военнопленных хотят вернуться в Россию.

В проекте «Хочу жить» подчёркивают, что вербовка в российскую армию не является возможностью заработать или способом получить гражданство, а предполагает непосредственное участие в войне против Украины.

Иностранцам, которых пытаются завербовать в российские войска или которые уже оказались в их составе, рекомендуют обращаться в проект «Хочу жить» для получения помощи и информации о безопасной сдаче в плен.

Тем, кто разыскивает близких, подписавших контракт с вооружёнными силами РФ, предлагают воспользоваться чат-ботом «Хочу найти».

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