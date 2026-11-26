Трамп и Рютте призвали россию не прибегать к расширению войны
Киев • УНН
Трамп и Рютте обсудили войну россии против Украины и призвали не допускать её расширения. Они подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования.
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в совместном заявлении указали на "важность недопущения со стороны россии любых действий, которые расширяют войну, и важность скорейшего мирного урегулирования войны", пишет УНН.
Детали
Трамп и Рютте, как указано в распространённом 26 ноября заявлении, провели "выдающуюся" встречу 25 ноября "в так называемом Южном Белом доме — Мар-а-Лаго".
"Встреча была очень содержательной, главными темами обсуждения были война между россией и Украиной и конфликт в Иране, а также все рекордные достижения, которых мы вместе достигли на саммитах в Гааге и Анкаре", — говорится в заявлении.
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Мы также обсудили важность недопущения со стороны россии любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют войну, и важность скорейшего мирного урегулирования войны
Также, как сообщается, стороны "говорили о важности продолжения наращивания расходов на оборону и инвестиций в промышленную базу — как в Соединённых Штатах, так и во всём НАТО".
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