Президент Турции заявил, что CHP спровоцировала насилие во время протестов из-за ареста мэра Стамбула. Он пообещал привлечь их к ответственности за ранение полицейских.
Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.
Глава МИД Турции Хакан Фидан будет представлять Эрдогана на встрече по Украине в Лондоне. Турция готова предоставить войска для миротворческих сил и продолжить посредническую роль в переговорах.
Глава мид рф заявил о неприемлемости членства Украины в НАТО и присутствия войск альянса под любыми флагами. лавров назвал это прямой угрозой суверенитету россии.
В Анкаре началась встреча президентов Украины и Турции с последующим подписанием соглашения. Параллельно прошли переговоры министров обороны двух стран.
Президент Украины вместе с первой леди совершают официальный визит в Турцию. На встрече с Эрдоганом обсудят вопросы обменов и продовольственной безопасности.
Российские дипломаты лавров и ушаков прибыли в Эр-Рияд для двусторонних переговоров с представителями США. Украинская сторона участвовать в переговорах не будет, а кремль ожидает нормализации отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре вечером. Завтра состоится его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе.
Президенты Турции и Украины встретятся 18 февраля в Анкаре для обсуждения стратегического партнерства. На повестке дня укрепление сотрудничества и обмен мнениями по региональным вопросам.
россия перевела $5 млрд через американские банки в Турцию под видом финансирования АЭС «Аккую». США заморозили дополнительные $2 млрд в JPMorgan, но Белый дом заблокировал их конфискацию из-за турецкого фактора.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на 5 лет и обсудили поддержку медицинской сферы и проекта Superhumans.
Генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом Турции Эрдоганом. Они обсудили войны в Украине и вызовы безопасности. Турция получила похвалу за поддержку украинской оборонной промышленности и дипломатические усилия.
Президент Турции Эрдоган встретится с генсеком НАТО в понедельник для обсуждения российско-украинской войны. Турция поддерживает Украину, но выступает против санкций в отношении рф и применения дальнобойных ракет.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер провел встречу с послом Латвии Илгварсом Клявой по сотрудничеству в морской и логистической сферах. Стороны обсудили возможности новых партнерств между регионами двух стран.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.
В результате израильских ударов по Дамаску и военному объекту возле Хомса погиб один сирийский солдат, семеро ранены. Атаки были направлены на район Кафр-Суса и военный объект, нанеся материальный ущерб.
ВВС Турции атаковали цели Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. Уничтожено 32 объекта террористов, операция продолжается.
Теракт на предприятии Turkish Aerospace Industries в Анкаре привел к 5 погибшим и 22 раненым. Министр внутренних дел Турции считает, что за нападением стоит Рабочая партия Курдистана.
Андрей Сибига выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Анкаре. Министр подчеркнул, что терроризму нет оправдания, и выразил поддержку и солидарность турецким друзьям.
В результате нападения на турецкую авиакосмическую компанию TUSAŞ погибли 4 человека, 14 ранены. Двух террористов нейтрализовано, начато расследование, власти осуждают атаку на оборонную промышленность.
Мощный взрыв произошел возле штаб-квартиры Turkish Aerospace Industries недалеко от Анкары. Министр внутренних дел Турции назвал это террористической атакой, сообщив о погибших и раненых.
Андрей Сибига встретился с министром торговли Турции Омером Болатом в Анкаре. Обсудили российские атаки на украинские порты и энергосистему, а также усиление роли турецких компаний в восстановлении Украины.
Андрей Сибига посетит Турцию 20-22 октября для переговоров с высокопоставленными чиновниками. Будут обсуждаться вопросы безопасности в Черном море, двустороннее сотрудничество и интеграция Украины в НАТО.
Посол Украины в Турции заявил о планах провести Саммит мира до конца года с участием россии. Формат предусматривает привлечение третьих сторон, без прямых двусторонних переговоров с рф.
Германия впервые за годы одобрила значительные поставки оружия Турции на сумму около 336 млн евро. Это включает ракеты ПВО, торпеды и оборудование для модернизации субмарин и фрегатов.
По данным The Washington Post, Украина и россия готовились к переговорам в Дохе по прекращению атак на энергетические объекты. Встреча сорвалась из-за вторжения Украины в Курскую область.
Президент Палестинской автономии и президент Турции обсудили шаги по прекращению огня в Секторе Газа.
Министр обороны Украины Умеров провел разговор с французским коллегой Лекорню. Обсудили ситуацию на фронте и необходимость разрешить удары по военным целям на территории противника.
Власти Турции предупредили Telegram о возможной блокировке из-за отсутствия реакции на требования закрыть каналы с незаконной информацией. В мессенджере обнаружены каналы с наркотиками, проституцией и детской порнографией.
Рустем Умеров провел встречу с Яшаром Гюлером в министерстве национальной обороны Турции. Турецкий министр поздравил украинского коллегу военной церемонией.