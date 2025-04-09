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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27939 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.

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Турция едет на саммит по Украине в Лондон: кто будет представлять страну

Глава МИД Турции Хакан Фидан будет представлять Эрдогана на встрече по Украине в Лондоне. Турция готова предоставить войска для миротворческих сил и продолжить посредническую роль в переговорах.

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россия не хочет присутствия войск НАТО в Украине - лавров

Глава мид рф заявил о неприемлемости членства Украины в НАТО и присутствия войск альянса под любыми флагами. лавров назвал это прямой угрозой суверенитету россии.

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Зеленский и Эрдоган собрались на встречу в Анкаре

В Анкаре началась встреча президентов Украины и Турции с последующим подписанием соглашения. Параллельно прошли переговоры министров обороны двух стран.

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Вопрос обменов и продовольственной безопасности: Зеленский раскрыл детали визита в Турцию

Президент Украины вместе с первой леди совершают официальный визит в Турцию. На встрече с Эрдоганом обсудят вопросы обменов и продовольственной безопасности.

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лавров и ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров между россией и США

Российские дипломаты лавров и ушаков прибыли в Эр-Рияд для двусторонних переговоров с представителями США. Украинская сторона участвовать в переговорах не будет, а кремль ожидает нормализации отношений.

политика • 17 февраля, 19:41 • 55440 просмотра

Президент Украины Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре вечером. Завтра состоится его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе.

политика • 17 февраля, 18:58 • 33546 просмотра

Эрдоган и Зеленский завтра проведут встречу в Анкаре: что обсудят лидеры?

Президенты Турции и Украины встретятся 18 февраля в Анкаре для обсуждения стратегического партнерства. На повестке дня укрепление сотрудничества и обмен мнениями по региональным вопросам.

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москва имеет 2 млрд долларов, замороженные в банке JPMorgan, США не знают, что с этим делать - WSJ

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Кипер заручился поддержкой Франции в восстановлении Одесской области

Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на 5 лет и обсудили поддержку медицинской сферы и проекта Superhumans.

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Рютте и Эрдоган обсудили войну в Украине и саммит НАТО-2026

Генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом Турции Эрдоганом. Они обсудили войны в Украине и вызовы безопасности. Турция получила похвалу за поддержку украинской оборонной промышленности и дипломатические усилия.

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Эрдоган и генсек НАТО обсудят ситуацию в Украине во время встречи в Анкаре

Президент Турции Эрдоган встретится с генсеком НАТО в понедельник для обсуждения российско-украинской войны. Турция поддерживает Украину, но выступает против санкций в отношении рф и применения дальнобойных ракет.

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Экономическое сотрудничество в морской и логистической отраслях: Кипер рассказал подробности встречи с послом Латвии в Украине

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер провел встречу с послом Латвии Илгварсом Клявой по сотрудничеству в морской и логистической сферах. Стороны обсудили возможности новых партнерств между регионами двух стран.

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Турция прогнозирует переломный момент в войне между Россией и Украиной в 2025 году

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о возможных изменениях в войне из-за усталости обеих сторон в 2025 году. Он подчеркнул необходимость справедливого решения в рамках территориальной целостности Украины.

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Сирия утверждает об израильских ударах по Дамаску и военной базе возле Хомса: говорит о погибшем военном и 7 раненых

В результате израильских ударов по Дамаску и военному объекту возле Хомса погиб один сирийский солдат, семеро ранены. Атаки были направлены на район Кафр-Суса и военный объект, нанеся материальный ущерб.

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Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре

ВВС Турции атаковали цели Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре. Уничтожено 32 объекта террористов, операция продолжается.

Новости Мира • 23 октября, 22:23 • 23580 просмотра

В Турции возросло количество жертв теракта на оборонном заводе до 5

Теракт на предприятии Turkish Aerospace Industries в Анкаре привел к 5 погибшим и 22 раненым. Министр внутренних дел Турции считает, что за нападением стоит Рабочая партия Курдистана.

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Терроризму нет оправдания: глава МИД Украины отреагировал на теракт в Турции

Андрей Сибига выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Анкаре. Министр подчеркнул, что терроризму нет оправдания, и выразил поддержку и солидарность турецким друзьям.

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Теракт возле штаб-квартиры аэрокосмической компании в Турции: четыре человека погибли, террористов - нейтрализовали

В результате нападения на турецкую авиакосмическую компанию TUSAŞ погибли 4 человека, 14 ранены. Двух террористов нейтрализовано, начато расследование, власти осуждают атаку на оборонную промышленность.

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Теракт произошел возле штаб-квартиры аэрокосмической компании в Турции: сообщается о погибших и раненых

Мощный взрыв произошел возле штаб-квартиры Turkish Aerospace Industries недалеко от Анкары. Министр внутренних дел Турции назвал это террористической атакой, сообщив о погибших и раненых.

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Говорили о российских ударах по украинским портам и энергетической системе: Сибига встретился с министром торговли Турции

Андрей Сибига встретился с министром торговли Турции Омером Болатом в Анкаре. Обсудили российские атаки на украинские порты и энергосистему, а также усиление роли турецких компаний в восстановлении Украины.

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Глава МИД посетит Турцию: в фокусе безопасность в Черном море

Андрей Сибига посетит Турцию 20-22 октября для переговоров с высокопоставленными чиновниками. Будут обсуждаться вопросы безопасности в Черном море, двустороннее сотрудничество и интеграция Украины в НАТО.

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Украина рассчитывает провести Саммит мира до конца года и хочет, чтобы россия приняла в нем участие - посол Украины в Турции

Посол Украины в Турции заявил о планах провести Саммит мира до конца года с участием россии. Формат предусматривает привлечение третьих сторон, без прямых двусторонних переговоров с рф.

политика • 9 октября, 12:59 • 11333 просмотра

Германия впервые за долгое время одобрила продажу значительных объемов оружия Турции - Spiegel

Германия впервые за годы одобрила значительные поставки оружия Турции на сумму около 336 млн евро. Это включает ракеты ПВО, торпеды и оборудование для модернизации субмарин и фрегатов.

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Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP

По данным The Washington Post, Украина и россия готовились к переговорам в Дохе по прекращению атак на энергетические объекты. Встреча сорвалась из-за вторжения Украины в Курскую область.

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Эрдоган и президент Палестинской автономии обсудили прекращение огня в Газе

Президент Палестинской автономии и президент Турции обсудили шаги по прекращению огня в Секторе Газа.

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Турция угрожает заблокировать Telegram из-за незаконного контента

Власти Турции предупредили Telegram о возможной блокировке из-за отсутствия реакции на требования закрыть каналы с незаконной информацией. В мессенджере обнаружены каналы с наркотиками, проституцией и детской порнографией.

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Умеров в Анкаре встретился с министром обороны Турции

Рустем Умеров провел встречу с Яшаром Гюлером в министерстве национальной обороны Турции. Турецкий министр поздравил украинского коллегу военной церемонией.

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