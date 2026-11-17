Евгений Хмара

Украина предложила партнёрам обменять ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые сейчас находятся на складах стран-партнёров, на ракеты, заказанные Украиной, но которые будут изготовлены и поставлены позднее. Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара после заседания «Рамштайн», передаёт УНН.

Говорили также о поддержке на 2027 год. Мы чётко определили наши приоритеты на следующий год. Первое — противовоздушная оборона и противодействие баллистическим ракетам. Мы предлагаем партнёрам формулу передачи Украине перехватчиков баллистических и крылатых ракет из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки новых ракет по уже заключённым контрактам. Это позволит нам получить необходимые средства быстрее — сказал Хмара.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны дополнительные F-16 для более эффективной защиты неба, а также призвал партнёров выполнить обязательства, взятые на саммите НАТО в Анкаре, по выделению Киеву 8 млрд евро.