Авиабаза Рамштайн

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27973 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Минобороны Польши о "Рамштайне": возможно, это последняя встреча такого типа

Министр обороны Польши предполагает, что завтрашняя встреча «Рамштайн» может быть последней в текущем формате. На следующей неделе состоится встреча «большой пятерки» для обсуждения изменений после инаугурации Трампа.

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Остин отправился на "Рамштайн" в последний раз как глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин направляется в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это его последняя поездка на авиабазу Рамштайн на посту главы Пентагона.

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Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 января 2025 года.

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Умеров и Остин обсудили стратегический план на 2025 год и новый "Рамштайн"

Министр обороны Украины провел еженедельный разговор с главой Пентагона. Обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения и подготовку к следующему заседанию "Рамштайн".

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США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 млн долларов: что туда войдет

США выделили Украине новый пакет оборонной помощи на $400 млн. Зеленский и Остин также обсудили снятие ограничений на применение дальнобойного оружия и наращивание производства вооружений.

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Президент США обсудит войну в Украине с европейскими лидерами. На повестке дня также ближневосточный конфликт. Поездка Байдена следует за турне Зеленского по западным столицам.

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Президент Украины обсудил с лидером США новые пакеты поддержки и дальнобойное оружие. Байден пообещал реализовать пакеты помощи в ближайшее время, включая 425 млн долларов.

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Встречу "Рамштайн" на уровне лидеров, которую отложили из-за урагана в США, планируют провести в ноябре

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Президент Зеленский заявил о продолжении презентации Плана победы международным партнерам. Следующая неделя будет посвящена работе с партнерами для усиления позиций Украины и достижения настоящего мира.

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксперт считает, что отложение заседания «Рамштайн» дает Украине время лучше подготовиться. Ожидается, что США изменят позицию по дальнобойному оружию после ноябрьских выборов.

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Несмотря на отмену "Рамштайна": Зеленский анонсировал встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии

Президент Украины проведет переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Целью встреч является обсуждение усиления военной составляющей Украины перед заседанием «Рамштайн».

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В ближайшее время может быть подготовлен новый график: Зеленский отреагировал на перенос заседания "Рамштайн"

Заседание "Рамштайн" 12 октября отложено из-за ударов стихии в США, которые требуют внимания Байдена. Зеленский сообщил, что новый график будет подготовлен в ближайшее время для координации Плана победы.

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План победы - это усиление Украины, как геополитически, так и на поле боя - Зеленский

Президент Украины заявил, что План победы зависит от политической воли партнеров, а не от Путина. Зеленский планирует встретиться с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии для обсуждения усиления Украины.

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Зеленский представит Шольцу "план победы" 11 октября

Президент Украины Зеленский посетит Берлин 11 октября для встречи с канцлером Шольцем. Он представит "план победы" по завершению войны, который ранее показал Байдену, а затем посетит Рим и Париж.

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Официально: заседание "Рамштайн" перенесено из-за урагана в США

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.

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Перенос встречи контактной группы по Украине подтвердило американское командование - dpa

Встреча высокого уровня по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за отмены визита Байдена в Германию. Причиной стала угроза урагана «Милтон» в США, который вызвал серьезное беспокойство администрации.

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Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана Милтон: обсуждаются новые детали заседания

Заседание формата "Рамштайн" 12 октября может быть перенесено из-за урагана Милтон. Пентагон рассматривает возможность объединения его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.

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В Германии отреагировали на отмену визита Байдена

Правительство Германии выразило сожаление об отмене визита президента США Джо Байдена из-за ураганов во Флориде. Визит, запланированный на 10-12 октября, должен был включать встречи с европейскими лидерами и обсуждение войны в Украине.

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Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.

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Накануне «Рамштайна» Байден планирует отдельную встречу с лидерами Германии, Франции и Британии - СМИ

12 октября в Берлине состоится встреча лидеров Германии, США, Франции и Великобритании по Украине. После этого они примут участие в заседании «Рамштайн» по вопросам помощи Украине.

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Сырский обсудил с председателем Объединенного комитета штабов ВС США реализацию военной составляющей украинского плана победы

Главнокомандующий ВСУ Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета штабов США Брауном. Обсудили ситуацию с безопасностью, потребности ВСУ и реализацию военной составляющей плана победы Украины.

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Украина имеет предложения для партнеров инвестировать в производство дронов и РЭБ - Зеленский о подготовке к "Рамштайну"

Президент Украины заслушал доклады о производстве оружия и предложения партнерам по инвестированию в производство беспилотников и систем РЭБ. Эти предложения представят на "Рамштайн".

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