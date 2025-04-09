Авиабаза Рамштайн

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Также готовятся встречи по гарантиям безопасности для Украины.
Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля под руководством Великобритании вместо США. Это будет первая встреча после того, как Ллойд Остин провел свое последнее заседание 9 января.
Польша не отказывала словацкой делегации в пролете в москву, а лишь просила дополнительные документы. Словацкая сторона сама решила изменить маршрут, а отношения между странами остаются хорошими.
Министр обороны Польши предполагает, что завтрашняя встреча «Рамштайн» может быть последней в текущем формате. На следующей неделе состоится встреча «большой пятерки» для обсуждения изменений после инаугурации Трампа.
Министр обороны США Ллойд Остин направляется в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это его последняя поездка на авиабазу Рамштайн на посту главы Пентагона.
Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 января 2025 года.
Президенты Украины и Франции встретились для обсуждения военной помощи и евроинтеграции. Зеленский поблагодарил за поддержку в размере 5 млрд евро.
Министр обороны Украины провел еженедельный разговор с главой Пентагона. Обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения и подготовку к следующему заседанию "Рамштайн".
США выделили Украине новый пакет оборонной помощи на $400 млн. Зеленский и Остин также обсудили снятие ограничений на применение дальнобойного оружия и наращивание производства вооружений.
Президент США обсудит войну в Украине с европейскими лидерами. На повестке дня также ближневосточный конфликт. Поездка Байдена следует за турне Зеленского по западным столицам.
Президент Украины обсудил с лидером США новые пакеты поддержки и дальнобойное оружие. Байден пообещал реализовать пакеты помощи в ближайшее время, включая 425 млн долларов.
Президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу лидеров Контактной группы по обороне Украины в ноябре 2024 года. Целью является координация дополнительной помощи Украине и планирование поддержки в сфере безопасности.
Президенты Украины и США провели телефонный разговор. Обсудили совместное производство оружия, новый пакет помощи на $425 млн и будущее заседание в формате «Рамштайн».
Заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров, отложенное из-за урагана «Милтон», состоится в ноябре. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь правительства Германии подтвердил визит президента США Джо Байдена в конце недели. Ожидается, что Байден может получить высшую государственную награду ФРГ от президента Штайнмайера.
Президент Зеленский заявил о продолжении презентации Плана победы международным партнерам. Следующая неделя будет посвящена работе с партнерами для усиления позиций Украины и достижения настоящего мира.
Эксперт считает, что отложение заседания «Рамштайн» дает Украине время лучше подготовиться. Ожидается, что США изменят позицию по дальнобойному оружию после ноябрьских выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец во Франции после визита в Лондон. Эммануэль Макрон уже поприветствовал украинского лидера, ожидаются переговоры.
Президент Украины проведет переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Целью встреч является обсуждение усиления военной составляющей Украины перед заседанием «Рамштайн».
Заседание "Рамштайн" 12 октября отложено из-за ударов стихии в США, которые требуют внимания Байдена. Зеленский сообщил, что новый график будет подготовлен в ближайшее время для координации Плана победы.
Президент Украины заявил, что План победы зависит от политической воли партнеров, а не от Путина. Зеленский планирует встретиться с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии для обсуждения усиления Украины.
Президент Украины Зеленский посетит Берлин 11 октября для встречи с канцлером Шольцем. Он представит "план победы" по завершению войны, который ранее показал Байдену, а затем посетит Рим и Париж.
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.
Встреча высокого уровня по Украине на авиабазе "Рамштайн" перенесена из-за отмены визита Байдена в Германию. Причиной стала угроза урагана «Милтон» в США, который вызвал серьезное беспокойство администрации.
Заседание формата "Рамштайн" 12 октября может быть перенесено из-за урагана Милтон. Пентагон рассматривает возможность объединения его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.
Правительство Германии выразило сожаление об отмене визита президента США Джо Байдена из-за ураганов во Флориде. Визит, запланированный на 10-12 октября, должен был включать встречи с европейскими лидерами и обсуждение войны в Украине.
Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.
12 октября в Берлине состоится встреча лидеров Германии, США, Франции и Великобритании по Украине. После этого они примут участие в заседании «Рамштайн» по вопросам помощи Украине.
Главнокомандующий ВСУ Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета штабов США Брауном. Обсудили ситуацию с безопасностью, потребности ВСУ и реализацию военной составляющей плана победы Украины.
Президент Украины заслушал доклады о производстве оружия и предложения партнерам по инвестированию в производство беспилотников и систем РЭБ. Эти предложения представят на "Рамштайн".