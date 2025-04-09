Авиабаза Рамштайн

План победы - это усиление Украины, как геополитически, так и на поле боя - Зеленский

Президент Украины заявил, что План победы зависит от политической воли партнеров, а не от Путина. Зеленский планирует встретиться с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии для обсуждения усиления Украины.