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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 16:55  •  17224 просмотра

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Эксперт считает, что отложение заседания «Рамштайн» дает Украине время лучше подготовиться. Ожидается, что США изменят позицию по дальнобойному оружию после ноябрьских выборов.

Перенос заседания "Рамштайн", которое должно было быть под председательством президента США Джо Байдена, не является критическим для Украины. Наоборот, это возможность лучше подготовиться. Такое мнение высказал журналисту УНН эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. 

"Учитывая то, что Украина сама признала, что у нас Формула мира (документ "Основы мира" - ред.) не дописана и мы только под 31 октября проведем последнее заседание рабочей группы, учитывая то, что мы видим неготовность еще части наших союзников по вопросу дальнобойного вооружения, получается, что это не является для нас настолько критичным",  - сказал Краев. 

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Он отметил,  что для Украины не является радикальным вопросом проведение "Рамштана" именно 12 октября. 

"Это не является для нас радикальным вопросом, что если сейчас мы не проводим "Рамштайн", то все - уже не будет результатов, не будет ничего и это абсолютно провал. Наоборот, оно дает нам сейчас время нормально проработать документы, которые мы хотели представить, доделать те вопросы, которые нам надо было проговорить, и потом уже выйти на полноценную встречу. Конечно, минус, что это произошло так неожиданно, минус, что это не было проработано, но, несмотря на те причины, которые имеет американская сторона, то вполне понятно, почему так произошло", - заявил Краев.  

На вопрос, каковы шансы, что США изменит свою позицию относительно дальнобойности Украины, Краев ответил: "Америка 100% ее изменит. Просто здесь вопрос в том, что наиболее  вероятно, это произойдёт ближе к выборам. Точнее сразу после выборов - где-то в начале ноября. Потому что тогда Байдена и Конгресс не будет уже ничего тяготить с электоральной точки зрения, с внутриполитической, а дальше принять решение  по дальнобойному вооружению, и по  приглашению политическому Украины в НАТО и по многим другим вопросам уже не будет составлять никакой проблемы". 

Политолог объяснил, что между выборами и инаугурацией три месяца. 

"Поэтому, соответственно, в эти три месяца,  это решение будет принято еще администрацией Байдена. Трамп точно на это не согласится. Трамп намного на что не согласится. Но это лишь дополнительная причина, почему Байден это сделает именно в этот период. То есть пока Трамп не прошел во власть - можно успеть сделать много чего полезного", - считает Краев. 

Политолог Игорь Рейтерович, комментируя УНН перенос заседания "Рамштайна", заявил, что Украина потеряла пару недель презентации "Плана мира". 

"Но поскольку некоторые положения этого Плана, судя по всему, до конца не согласованы с нашими партнерами, то здесь мы немного потеряли. Единственное последствие, которое мы можем иметь, по состоянию на сегодня, достаточно негативное - если на саммите БРИКС, который будет в конце октября, будет представлен официально, распиарен и раскручен так называемый бразильско-китайский план. Они перехватят в определенной степени инициативу информационную и это для нас конечно будет не очень приятная новость, но, опять таки, не критическая, потому что тогда мы сможем сосредоточиться на критике этого плана. Или представим к этому времени все же свой", - заявил Рейтерович. 

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То, что история с публикацией Плана несколько затянулась после визита в США, по его словам, свидетельствует о том, что по определенным пунктам у наших партнеров были явно какие-то предостережения, которые украинской стороне высказали. 

"Соответственно, мы взяли определенное время на переработку этого Плана. 

Не было бы особого смысла его, например, скрывать, если бы он получил хотя бы политическую поддержку со стороны лидеров европейских стран и США. Сейчас мы ждем этой встречи, потому что такая презентация по частям, то есть отдельным там лидерам все же пока не дает нам возможности, пожалуй, заявить о какой-то консолидированной позиции, потому что там есть пункты, которые требуют личной встречи, как минимум, представителей трех стран: Британии, Франции, США. Некоторые пункты, собственно, Соединенных Штатов и Германии.

Я думаю, что когда встреча состоится, то на ней План будет не просто презентован лидерам, а будет выведен в публичную плоскость", - сказал Рейтерович. 

Контекст 

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию,  где должен был состояться "Рамштайн" из-за мощности урагана "Милтон". 

Вслед за Байденом Блинкен также отложил визит в Германию. 

Впоследствии стало известно, что заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было быть под председательством президента США Байдена и должно было состояться 12 октября, переносится

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что заседание "Рамштайн", которое было запланировано на 12 октября, перенесено из-за ударов стихии в США, которые требуют максимального внимания президента Джо Байдена к внутренней ситуации. Он добавил, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график. 

The Washington Post сообщал, что на заседании "Рамштейна" Украине могли предложить "конкретные шаги" для членства в НАТО. 

Зеленский сообщал, что Украина представит План победы с конкретными шагами для справедливого завершения войны на "Рамштайн". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
natoNATO
braziliyaБразилия
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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