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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters

Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 10:18  •  6750 просмотра

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Президент Бразилии выступил за план переговоров по прекращению конфликта в Украине. Зеленский отклонил предложение как «деструктивное», настаивая на собственной мирной инициативе.

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва во вторник выступил за план переговоров между Россией и Украиной по прекращению конфликта - предложение, которое уже отверг Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Лула, который разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по телефону об этом предложении, не привел никаких подробностей плана из шести пунктов в своей речи на открытии Генассамблеи ООН.

Его советник по внешней политике Селсу Аморим будет искать поддержки плана у представителей 20 стран, когда они встретятся в Нью-Йорке в пятницу, сообщили бразильские дипломаты.

Зеленский отклонил предложение как «деструктивное» и настаивал на том, что его инициатива саммита является единственным жизнеспособным мирным форматом.

"К чему этот театр?": Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские "мирные" инициативы12 сентября 2024, 10:58 • 19699 просмотров

Китайско-бразильское предложение, которое было обнародовано в мае после визита Аморима в Пекин, призывает к деэскалации ситуации и восстановлению прямого диалога, не требуя от России отступления, отмечает издание.

На встречу в пятницу, как сообщается, придут страны Глобального Юга, но не представители европейских правительств, которые являются самыми ярыми сторонниками Украины. «Среди приглашенных Колумбия, Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты», - пишет издание.

«Цель - выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты, - сообщил агентству Reuters бразильский чиновник. - Многие страны хотят выслушать, включая европейцев».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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