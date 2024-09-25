Бразилия в ООН продвигает бразильско-китайский план украинско-российских переговоров - Reuters
Киев • УНН
Президент Бразилии выступил за план переговоров по прекращению конфликта в Украине. Зеленский отклонил предложение как «деструктивное», настаивая на собственной мирной инициативе.
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва во вторник выступил за план переговоров между Россией и Украиной по прекращению конфликта - предложение, которое уже отверг Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Лула, который разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по телефону об этом предложении, не привел никаких подробностей плана из шести пунктов в своей речи на открытии Генассамблеи ООН.
Его советник по внешней политике Селсу Аморим будет искать поддержки плана у представителей 20 стран, когда они встретятся в Нью-Йорке в пятницу, сообщили бразильские дипломаты.
Зеленский отклонил предложение как «деструктивное» и настаивал на том, что его инициатива саммита является единственным жизнеспособным мирным форматом.
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Китайско-бразильское предложение, которое было обнародовано в мае после визита Аморима в Пекин, призывает к деэскалации ситуации и восстановлению прямого диалога, не требуя от России отступления, отмечает издание.
На встречу в пятницу, как сообщается, придут страны Глобального Юга, но не представители европейских правительств, которые являются самыми ярыми сторонниками Украины. «Среди приглашенных Колумбия, Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и Объединенные Арабские Эмираты», - пишет издание.
«Цель - выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты, - сообщил агентству Reuters бразильский чиновник. - Многие страны хотят выслушать, включая европейцев».