Бразилія в ООН просуває бразильсько-китайський план українсько-російських переговорів - Reuters
Київ • УНН
Президент Бразилії виступив за план переговорів щодо припинення конфлікту в Україні. Зеленський відхилив пропозицію як "деструктивну", наполягаючи на власній мирній ініціативі.
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у вівторок виступив за план переговорів між росією та Україною щодо припинення конфлікту - пропозицію, яку вже відкинув Президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Лула, який розмовляв з російським президентом володимиром путіним телефоном про цю пропозицію, не навів жодних подробиць плану із шести пунктів у своїй промові на відкритті Генасамблеї ООН.
Його радник із зовнішньої політики Селсу Аморім шукатиме підтримки плану у представників 20 країн, коли вони зустрінуться у Нью-Йорку у п'ятницю, повідомили бразильські дипломати.
Зеленський відхилив пропозицію як "деструктивну" та наполягав на тому, що його ініціатива саміту є єдиним життєздатним мирним форматом.
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Китайсько-бразильська пропозиція, яка була оприлюднена у травні після візиту Аморіма до Пекіна, закликає до деескалації ситуації та відновлення прямого діалогу, не вимагаючи від росії відступу, зазначає видання.
На зустріч у п'ятницю, як повідомляється, прийдуть країни Глобального Півдня, але не представники європейських урядів, які є найзатятішими прибічниками України. "Серед запрошених Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати", - пише видання.
"Мета - вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу і розглянути ці пункти, - повідомив агентству Reuters бразильський чиновник. - Багато країн хочуть вислухати, включаючи європейців".