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Бразилія в ООН просуває бразильсько-китайський план українсько-російських переговорів - Reuters

Бразилія в ООН просуває бразильсько-китайський план українсько-російських переговорів - Reuters

Київ • УНН

 • 77234 перегляди

Президент Бразилії виступив за план переговорів щодо припинення конфлікту в Україні. Зеленський відхилив пропозицію як "деструктивну", наполягаючи на власній мирній ініціативі.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у вівторок виступив за план переговорів між росією та Україною щодо припинення конфлікту - пропозицію, яку вже відкинув Президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Лула, який розмовляв з російським президентом володимиром путіним телефоном про цю пропозицію, не навів жодних подробиць плану із шести пунктів у своїй промові на відкритті Генасамблеї ООН.

Його радник із зовнішньої політики Селсу Аморім шукатиме підтримки плану у представників 20 країн, коли вони зустрінуться у Нью-Йорку у п'ятницю, повідомили бразильські дипломати.

Зеленський відхилив пропозицію як "деструктивну" та наполягав на тому, що його ініціатива саміту є єдиним життєздатним мирним форматом.

"До чого цей театр?": Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські "мирні" ініціативи 12.09.24, 13:58 • 19988 переглядiв

Китайсько-бразильська пропозиція, яка була оприлюднена у травні після візиту Аморіма до Пекіна, закликає до деескалації ситуації та відновлення прямого діалогу, не вимагаючи від росії відступу, зазначає видання.

На зустріч у п'ятницю, як повідомляється, прийдуть країни Глобального Півдня, але не представники європейських урядів, які є найзатятішими прибічниками України. "Серед запрошених Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати", - пише видання.

"Мета - вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу і розглянути ці пункти, - повідомив агентству Reuters бразильський чиновник. - Багато країн хочуть вислухати, включаючи європейців".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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